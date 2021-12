Crédit photo : EJ Hersom / CC par 3.0

La semaine dernière, Bruce Springsteen a fait la une des journaux pour avoir vendu l’intégralité de son catalogue musical à Sony Music Entertainment dans le cadre d’un accord qui aurait coûté plus de 500 millions de dollars. Maintenant, un certain nombre de fans demandent : « Pourquoi Bruce Springsteen a-t-il vendu ses droits musicaux ?

Pour répondre à la question que tant de gens se posent : pourquoi Bruce Springsteen a-t-il vendu ses droits musicaux ? – voici un aperçu de ce qui a pu pousser le créateur de Born to Run à rentabiliser son catalogue.

L’argent

L’argent est peut-être le principal contributeur à la décision de l’artiste né dans le New Jersey de vendre sa propriété intellectuelle musicale. Rares sont ceux qui refuseraient un chèque de paie d’un demi-milliard de dollars (ou plus), en particulier lorsque la somme représenterait 30 fois les redevances annuelles perçues par le 20 fois lauréat d’un Grammy.

2020 et 2021 ont vu de nombreux autres artistes historiques – Stevie Nicks, Paul Simon, Bob Dylan, Mötley Crüe, Madonna et les Red Hot Chili Peppers parmi eux – échanger tout ou partie de leurs droits de chanson contre une compensation unique massive.

De plus, le marché résolument chaud de la propriété intellectuelle musicale ne semble pas se refroidir, car Sting et la succession de David Bowie seraient en train de négocier des accords majeurs, et plusieurs sociétés ont levé des centaines de millions de dollars pour acheter des catalogues.

Planification successorale

La planification successorale est une autre considération importante concernant l’une des questions les plus populaires de l’industrie de la musique : pourquoi Bruce Springsteen a-t-il vendu ses droits musicaux ?

Les espèces, les biens et les actifs physiques similaires sont intrinsèquement plus faciles à transmettre aux héritiers qu’un panier complexe de propriété intellectuelle musicale, et ce point a peut-être bien été pris en compte dans la décision de vente de Springsteen, 72 ans.

Les successions d’artistes, dont Sonny Bono et James Brown, se sont engagées dans des batailles juridiques, le premier litige faisant toujours son chemin devant les tribunaux et le dernier litige s’étant (en grande partie) terminé au cours de l’été.

Planification fiscale

Enfin, en ce qui concerne la question centrale (Pourquoi Bruce Springsteen a-t-il vendu ses droits musicaux ?), des points de vente dont Forbes ont mis en évidence les avantages fiscaux liés au timing de la transaction.

En bref, le taux d’imposition fédéral sur les gains en capital est actuellement de 20 % (avec un ajout possible de 3,8 % en vertu de la Loi sur les soins abordables). Mais la Maison Blanche a proposé d’augmenter le taux à 43,4% pour ceux qui gagnent plus d’un million de dollars.

En raison de cela et d’autres hausses possibles du taux d’imposition – ainsi que du fait que les redevances sont déjà imposées en tant que « revenu ordinaire », à un taux fédéral comparativement substantiel de 37 % – l’accord semble avoir apporté plusieurs avantages sur le plan fiscal. .