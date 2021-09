Pourquoi Bruno Fernandes a-t-il tiré le penalty et pas Cristiano Ronaldo ?

27/09/2021

Premier gâchis de Cristiano Ronaldo à Manchester. Et il semble qu’il n’est même pas à blâmer pour ce qui s’est passé. Situation: 91e minute, penalty pour Manchester United contre Aston Villa. Les ‘Red Devils’ perdent 0-1 à Old Trafford, ils ont donc besoin du but pour éviter la deuxième défaite consécutive.

“Cristiano va tirer dessus”, c’est ce que tout le monde pense dès que l’arbitre pointe les onze mètres. Mais non. Parmi un enchevêtrement de joueurs de Villa, celui qui attrape le ballon est Bruno Fernandes. Le Portugais est entouré de plusieurs joueurs rivaux qui tentent de lui faire pression. Et entre cela et la responsabilité de savoir que le penalty était pris par lui et non par Cristiano, le résultat a été désastreux. Vers les nuages ​​et occasion manquée de marquer un point.

Ole Gunnar Solskjaer a tenté de retirer le fer lors d’une conférence de presse. “Le lanceur est choisi avant les matchs. J’aurais confié à Bruno l’hypothèque de ma maison. C’est un garçon fort, cela ne l’affectera pas”, a déclaré l’entraîneur norvégien, très en colère contre l’attitude des joueurs de Villa mettant la pression sur son joueur.

Maintenant bien, Était-ce une bonne décision de laisser Bruno tirer avec Cristiano, l’un des meilleurs lanceurs du terrain ? Les chiffres disent oui. Bruno a tiré 23 tirs au but avec le maillot de Manchester United. Parmi eux, il a marqué 21 et n’en a raté que deux, ce samedi contre Aston Villa et il y a un an lors d’une victoire 1-4 contre Newcastle United. Les statistiques le soutiennent.

Mais dans un moment de tant de pression et avec un chrétien désireux de marquer pour le quatrième match consécutifC’est étrange que ce n’est pas lui qui a assumé la responsabilité, d’autant plus que contre les Young Boys ils ont déjà pris un penalty plus que douteux et contre West Ham l’arbitre n’en a pas souligné deux assez clairs.

La prochaine occasion pour Cristiano d’enlever le mauvais goût dans sa bouche sera ce mardi contre Villarreal en Ligue des champions. Manchester rejouera-t-il avec Bruno ?