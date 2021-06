Pourquoi Bruno Fernandes ne peut-il pas tirer pour le Portugal ? Cristiano Ronaldo pourrait être la raison de la difficulté de l’as de Manchester United à l’Euro 2020

in

Bruno Fernandes a l’air curieusement hors de forme pour le Portugal à l’Euro 2020 et une ombre du joueur que nous avons vu cette saison à Manchester United.

Fernandes a été décevant lors des deux premiers matchs de son pays lors du tournoi alors qu’il battait la Hongrie, mais s’est ensuite incliné 4-2 contre l’Allemagne.

.

Fernandes a joué 171 minutes à l’Euro 2020, mais n’a ni buts ni passes décisives

Il y avait beaucoup à faire pour la finale du Groupe F, mais le manager Fernando Santos a choisi de laisser tomber le milieu de terrain et de jouer Renato Sanches à sa place.

Comme d’habitude, c’est Cristiano Ronaldo à la rescousse de son pays alors que deux tirs au but l’ont aidé à faire match nul 2-2 et à se qualifier pour les huitièmes de finale avec la Belgique.

Les critiques sur ses performances lors des deux premiers matchs n’étaient pas totalement injustifiées. Il ne jouait pas aux niveaux dont nous l’avons vu capable à Man United au cours des 18 derniers mois.

Tony Cascarino de talkSPORT a déclaré que Fernandes avait l’air “désintéressé” de la défaite contre l’Allemagne, une performance qui l’a finalement vu abandonner, tandis que Jose Mourinho a admis que c’était comme si le milieu de terrain ne jouait pas.

.

Le Fernandes qui joue pour Man United est complètement différent de celui qui joue pour le Portugal

En Premier League la saison dernière, Fernandes a été impliqué dans 30 buts (18 buts et 12 passes décisives).

Il a été impliqué dans un but toutes les 103 minutes, un peu plus d’un par match.

Lors de ses apparitions combinées au Portugal au cours des 12 derniers mois, il a marqué deux buts et obtenu une passe décisive en 13 apparitions.

Ces deux buts ont été marqués en matchs amicaux et il n’a pas encore marqué de but ou d’aide à l’Euro 2020.

Alors, quel est le problème pour le joueur de 26 ans ? Une suggestion est que Cristiano Ronaldo étant l’homme principal du Portugal entrave Fernandes.

.

Ronaldo, plutôt que Fernandes, tire les pénalités pour le Portugal

Pour United, le milieu de terrain prend toutes les pénalités et coups de pied arrêtés, ce qui lui donne une plus grande opportunité d’implications dans les buts.

Le Portugal a jusqu’à présent eu trois pénalités, toutes marquées par Ronaldo. Si Fernandes avait été en penalty et avait marqué les trois, les mêmes conversations auraient-elles eu lieu sur ses performances ?

Andy Brassell a déclaré à talkSPORT plus tôt cette semaine : « Il est venu à la conférence de presse et a parlé aux médias de son tournoi entre les matchs un et deux, donc avant le match contre l’Allemagne.

“On lui a beaucoup posé de questions sur la quantité de football qu’il a joué cette saison et a déclaré” J’espère que je suis le joueur avec le plus de minutes à la fin de l’Euro “, ce qui est cliché mais contourne totalement le fait qu’il pourrait être un peu fatigué et aux longues jambes.

« On lui a également beaucoup demandé qui tire les coups francs, il n’a jamais la chance de tirer les coups de pied arrêtés à cause d’un certain capitaine de l’équipe.

« C’est le problème, je pense. Il est le leader sur le terrain de Man United. Au moins pour le moment, il ne peut pas être avec le Portugal, ce qui, je pense, a un impact sur lui.

.

Ronaldo est l’homme principal pour le Portugal

Avant que Fernandes ne soit abandonné pour le match contre la France, Jose Mourinho a déclaré à talkSPORT: “La réalité est que dans ces deux matches, il n’était pas là. Le Portugal a trois joueurs offensifs fantastiques ; Cristiano, Bernardo Silva et Jota. Ce sont trois très bons joueurs. Nous avons besoin de cette connexion et jusqu’à présent, Bruno ne joue pas.

« Nous avons besoin de Bruno Fernandes. Nous ne pouvons pas avoir à ce niveau, jouer contre les meilleures équipes, nous ne pouvons pas jouer avec dix joueurs et demi, nous devons jouer avec 11. “

Fernandes devrait rester en dehors du onze de départ du Portugal pour son affrontement des huitièmes de finale avec la Belgique dimanche.

En discutant de son équipe, le patron du Portugal Santos a déclaré : « Nous jouerons selon nos principes. Nous pouvons changer certains joueurs.

« Lors du dernier match, nous avons changé certaines choses mais parce que nous avons ressenti cela en pensant à l’adversaire, mais pas seulement, et à nous-mêmes.

« Nous voulions établir notre propre modèle. Je voulais apporter du sang neuf au milieu de terrain. Demain, je ne pense pas que ce sera un problème car nous avons eu beaucoup de repos au cours des quatre derniers jours.

Le record de Fernandes pour son pays, seulement quatre buts en 32 matchs, ne reflète pas à quel point il a été brillant au niveau des clubs.

Le milieu de terrain n’aura peut-être qu’à attendre que Ronaldo prenne sa retraite pour réaliser son potentiel pour son pays… mais dans sa forme actuelle, cela ne se produira pas de si tôt.