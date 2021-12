Pourquoi BTS prend une « période de repos prolongée »

bts se dirige vers une pause.

Le dimanche 6 décembre, la maison de disques du groupe à succès K-pop a annoncé que ses sept membres de renommée mondiale en retireraient certains. « Nous aimerions vous informer que BTS prévoit de prendre une deuxième période de repos prolongée officielle depuis leur première en 2019, après avoir terminé leurs événements officiels programmés de BTS Permission To Dance On Stage- LA et la tournée 2021 Jingle Ball », Big Hit Music a confirmé dans un communiqué Twitter. « BTS est resté actif afin de s’engager avec les fans en 2020 et 2021 au milieu de la situation de Covid-19, et a obtenu des résultats éblouissants pour se consolider comme les meilleurs artistes mondiaux. »

Selon le label, ce temps libre donnera également aux sept membres—Jin, Suga, J-Espoir, RM, Jimin, V et Jungkook—Un temps bien mérité avec leurs familles.

« Cette période de repos offrira aux membres de BTS qui se sont investis sans relâche dans leurs activités, une chance de se ressourcer et de se ressourcer en énergie créative. Ce sera aussi la première fois pour eux depuis leurs débuts à passer les fêtes de fin d’année. avec leurs familles », indique le communiqué. « Nous vous demandons à nouveau de bien vouloir faire preuve de considération pour leur besoin de profiter d’une vie quotidienne ordinaire et libre tout en se concentrant uniquement sur eux-mêmes, même pendant une courte période, pendant leur période de repos. »