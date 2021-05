Pourquoi BTX Stock sera renforcé par un nouveau PDG et une licence exclusive

Il est juste de dire qu’il y a un changement en cours Immunothérapie de Brooklyn (NYSEAMERICAIN:BTX). Certaines personnes sont opposées aux grands changements, mais les détenteurs d’actions BTX ne devraient pas du tout s’inquiéter.

Juste pour vous donner un bref aperçu, Brooklyn Immunotherapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique. Il est spécialisé dans le développement de traitements pour les patients atteints de cancer et de maladies rares.

Le programme clinique principal de la société s’appelle IRX-2. Il s’agit d’une thérapie par cytokines dérivées de cellules humaines en développement de phase 2b pour le traitement du cancer de la tête et du cou.

Fait important, Brooklyn Immunotherapeutics a récemment annoncé un accord de licence exclusif qui pourrait élargir les offres cliniques de la société. De plus, un changement au niveau de la direction de l’entreprise devrait fournir une richesse de connaissances et d’expérience à cette jeune entreprise biotechnologique.

L’action BTX en un coup d’œil

Le stock de BTX est-il en hausse ou en baisse? La réponse dépend de votre calendrier.

Si vous pouvez le croire, l’action se négociait à seulement 2 $ et a changé il y a un an. Avec le recul, cela s’est avéré être une bonne affaire.

Au 1er avril de cette année, l’action BTX était passée à 3,75 $. C’est déjà un assez bon gain, mais ce qui est arrivé ensuite était absolument explosif.

Dans un rallye époustouflant, l’action a catapulté jusqu’à un sommet de 52 semaines de 80,67 $ le 3 mai. Une stratégie prudente aurait été de prendre des bénéfices à ce moment-là, car le cours de l’action était sur le point de revenir à la baisse.

Le 14 mai, l’action BTX était au prix de 23 $ et change. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour quiconque a tenté sa chance et acheté les actions à près de 80 $.

D’un autre côté, si vous n’avez pas encore de position ou que vous souhaitez augmenter votre participation, vous devriez maintenant être en mesure d’obtenir des actions Brooklyn Immunotherapeutics à un prix plus favorable.

Explorer la technologie d’édition de gènes

Le 30 avril, alors que l’action BTX était en hausse d’environ 50% en raison du volume élevé des transactions, Chris MacDonald, contributeur d’InvestorPlace.com, n’a pas perdu de temps pour obtenir le scoop.

Comme l’a souligné MacDonald, la foule de r / WallStreetBets semblait s’intéresser à Brooklyn Immunotherapeutics. Pourtant, j’ai dû en apprendre davantage car je soupçonnais qu’il y avait plus dans cette histoire.

Et en effet, il ne s’agissait pas seulement des traders de Reddit qui gonflaient le stock. Au contraire, il y avait des nouvelles importantes concernant Brooklyn Immunotherapeutics.

Plus précisément, la société avait acquis un accord de licence exclusive avec Facteur Bioscience et Novellus Therapeutics.

Et avec cela, Brooklyn ImmunoTherapeutics a maintenant le droit à une licence exclusive à utiliser dans le développement de composés d’édition de gènes d’ARNm et de thérapies cellulaires.

Il s’agit d’une technologie passionnante qui a le potentiel d’être utilisée dans le traitement de plusieurs cancers ainsi que du sang et d’autres troubles.

«Suite à l’acquisition de la licence, Brooklyn est désormais en passe de devenir un acteur clé parmi les sociétés explorant l’édition de gènes pour les thérapies cellulaires», a commenté Howard J. Federoff, PDG de Brooklyn ImmunoTherapeutics. Federoff a en outre déclaré que cette technologie d’édition de gènes d’ARNm «a le potentiel d’être perturbatrice étant donné sa haute efficacité et ses coûts de fabrication relativement bas».

Dites bonjour au nouveau PDG

Je viens de vous présenter Federoff à travers quelques citations récentes. Cela pourrait vous surprendre de savoir, cependant, que le Federoff vient d’être nommé PDG de Brooklyn ImmunoTherapeutics en avril.

Selon Brenden Rearick, rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace, Federoff est un ancien PDG de Santé UCI. Maintenant, il reprend le poste de PDG du PDG par intérim de Brooklyn ImmunoTherapeutics, Ron Guido.

Sans aucun doute, Federoff a un curriculum vitae et une feuille de route impressionnants:

Neurologue Ancien doyen de l’Université de Californie, de la Faculté de médecine d’Irvine et de l’Université de Georgetown. MedGenesis Therapeutix et Neurothérapie du cerveau Bio

PDG d’une société de médecine régénérative Neuroscience d’Aspen

A présidé le comité consultatif du NIH sur l’ADN recombinant, le NHLBI Gene Therapy Resource et le conseil de l’Association of the Academic Health Centers Élu membre de l’American Association for the Advancement of Science et de la National Academy of Inventors

Les plats à emporter

C’est un euphémisme de dire que le nouveau PDG de Brooklyn ImmunoTherapeutics se révélera être un atout majeur pour l’entreprise.

En outre, alors que la société obtient un accord de licence exclusif qui se penche sur une technologie d’édition de gènes potentiellement révolutionnaire, les actionnaires de BTX ont beaucoup à être enthousiasmés.

