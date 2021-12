Pourquoi Buckingham Palace n’a presque pas laissé Elton John chanter « Candle in the Wind » aux funérailles de la princesse Diana

La performance d’Elton John de « Candle in the Wind » aux funérailles de la princesse Diana a été un moment émouvant et emblématique, mais il s’avère que Buckingham Palace ne l’a presque pas laissé chanter. Sky News a découvert d’anciens documents qui révélaient que certains membres de la famille royale estimaient que la nouvelle version de la chanson classique de John, avec des paroles réécrites sur son défunt ami, était « trop ​​sentimentale ». Cependant, le révérend Wesley Carr a expliqué pourquoi John devrait être autorisé à chanter la chanson et l’a soumise par écrit.

« C’est un point crucial dans le service et nous exhortons à l’audace. C’est là que l’inattendu se produit et quelque chose du monde moderne que la princesse représentait », a écrit Carr. « Je suggère respectueusement que tout ce qui est classique ou choral (même un classique populaire comme quelque chose de Lloyd Webber) est inapproprié. » Il a poursuivi: « Mieux serait la chanson ci-jointe d’Elton John (connue de millions de personnes et sa musique a été appréciée par la princesse), qui serait puissante. Il a écrit de nouveaux mots sur la mélodie qui est largement jouée et chantée dans tout le pays en mémoire de Diana. C’est tout le temps à la radio.

« Son utilisation ici serait imaginative et généreuse pour les millions de personnes qui se sentent personnellement en deuil : c’est la culture populaire à son meilleur », a ajouté Carr. « Si les mots étaient jugés trop sentimentaux (bien que ce ne soit en aucun cas une mauvaise chose étant donné l’ambiance nationale), ils n’ont pas besoin d’être imprimés – seulement chantés. » En fin de compte, John a été autorisé à chanter sa nouvelle version de « Candle in the Wind », la chanson se vendant à 33 millions d’exemplaires dans le monde.

Diana est décédée le 31 août 1997, lorsqu’une voiture dans laquelle elle voyageait s’est écrasée dans le tunnel du Pont de l’Alma à Paris. Deux autres passagers – le partenaire de Diana Dodi Fayed et le chauffeur Henri Paul – ont également été tués. Notamment, le garde du corps de Diana, Trevor Rees-Jones, a survécu à l’accident. Le prince Harry n’avait que 12 ans au moment de la mort tragique de sa mère et son frère aîné, le prince William, avait 15 ans. Les deux fils se sont engagés à poursuivre son héritage de sensibilisation au cours des années qui ont suivi sa mort, Harry publiant une déclaration sincère à l’occasion de la Journée mondiale du sida pour commémorer le travail de sa mère avec les personnes vivant avec la maladie.

« En cette Journée mondiale de lutte contre le sida, nous [recognize] les 40 années qui ont façonné la vie de beaucoup », a écrit Harry. « Nous [honor] ceux dont la vie a été écourtée et réaffirmons notre engagement envers une communauté scientifique qui a travaillé sans relâche contre cette maladie. » Il a poursuivi : « Ma mère serait profondément reconnaissante pour tout ce que vous défendez et avez accompli. Nous partageons tous cette gratitude, alors merci. »