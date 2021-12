Pourquoi cacher ce qui se passe dans les deux premières semaines après la vaccination ?

de Great Game India :

De nombreux articles ont été publiés montrant à quel point les vaccins protègent les personnes après la deuxième dose. Une partie de cet effet est une illusion. L’effet se produit à la suite d’une mesure inexacte et d’un phénomène appelé biais de survie.

Le biais de survie se produit lorsqu’un groupe est comparé à deux moments, mais les membres du groupe changent entre les moments. Ce serait comme évaluer la qualité d’une école de natation qui privilégie la technique consistant à jeter les gens au milieu de l’océan, à les laisser quelques heures et à revendiquer le mérite de savoir à quel point les élèves restants savent nager. Au bout de deux heures, il ne restait plus que ceux qui savaient déjà nager et peut-être quelques-uns qui ont appris à nager à la dure ! Les pauvres âmes qui se sont noyées entre-temps ne comptent même pas. Attribuer la capacité de natation des personnes restantes à l’entraîneur qui est arrivé 2 heures plus tard donnerait évidemment une image très trompeuse. Souligner que personne ne s’est noyé dans les leçons ultérieures serait tout aussi trompeur pour déterminer le succès de la « technique d’enseignement ».

Avec la vaccination contre le covid, il y a une période de deux semaines après la vaccination qui n’est pas incluse dans les données. La raison invoquée est que les vaccins mettent un certain temps à induire des anticorps et que, par conséquent, les données des deux premières semaines ne sont pas pertinentes. De toute évidence, cela est défectueux. Et si les vaccins avaient des effets délétères visibles d’emblée, qui n’ont rien à voir avec la production d’anticorps ? Un exemple est le taux élevé de zona observé après la vaccination contre le covid, suggérant qu’il existe un problème de réactivation virale. Cela peut expliquer pourquoi les taux d’infection au Sars-CoV-2 sont en fait plus élevés chez les vaccinés que chez les non vaccinés au cours des deux premières semaines suivant la vaccination.

L’élimination des deux premières semaines a pour effet un biais de données trompeur. Si des personnes sont infectées et meurent pendant cette période, cela doit être inclus. La possibilité que le vaccin lui-même puisse exercer un effet sur le taux d’infection ne peut être ignorée et l’ensemble des données doit être inclus afin d’évaluer avec précision l’efficacité. En ne mesurant que la période après le risque plus élevé d’infection (0-14 jours), il est possible de se tromper. Tout signal serait manqué.

En plus d’être absurde en termes de risque individuel de supprimer cette période de temps, il y aura également un impact sur la communauté au sens large. Si le vaccin provoque en fait un pic d’infections au cours des deux premières semaines, cela augmentera inévitablement la propagation et entraînera une augmentation du nombre d’infections dans cette communauté pendant cette période. Par conséquent, l’évaluation de l’impact du programme de vaccination doit inclure non seulement l’effet sur l’individu, mais l’impact sur la communauté au sens large.

Ce point est particulièrement pertinent pour les communautés très unies où beaucoup sont vaccinées en même temps, comme les écoles et en particulier les communautés avec un nombre élevé de personnes vulnérables telles que les maisons de soins et les hôpitaux. Ce que nous faisons effectivement, c’est « accélérer » la vague d’infections (et de décès). Finalement, à la fin de la saison virale, le même nombre de personnes sont décédées. En raison de l’exclusion des décès antérieurs (1-14 jours), nous sommes induits en erreur en pensant que les vaccins étaient plus efficaces qu’ils ne l’étaient en réalité. En ne regardant que la dernière période et en voyant moins de morts pendant cette période, l’illusion a été créée que des vies ont été sauvées. Cela est évident dans les données de nombreux pays après le déploiement du vaccin. Le graphique ci-dessous montrant le Royaume-Uni par rapport à l’Europe illustre ce point, car le Royaume-Uni a été le plus rapide à déployer le vaccin. Le nombre total de décès, représenté par la zone sous la courbe, était similaire à celui d’autres pays, mais est juste comprimé sur une période plus courte.

Figure 1 : Décès de Covid en hiver au Royaume-Uni et dans l’Union européenne

Examinons maintenant quelques exemples précis, par exemple cette étude sur les résidents de maisons de soins infirmiers aux États-Unis. Les résultats montrent qu’au cours de l’étude 6,8 % de la population vaccinée ont été infectés et 6,8 % de la population non vaccinée ont été infectés. Cependant, en décidant que les 14 premiers jours après la vaccination doivent être exclus, la zone grise pour le groupe vacciné est comparée à la zone noire et grise combinée pour les non vaccinés. Cela pourrait conduire à l’affirmation d’une efficacité de 66% du vaccin contre l’infection. Les auteurs de cette étude ont été assez honnêtes pour partager les données brutes et n’ont pas revendiqué 66% d’efficacité.

