Pourquoi Camavinga est-il une bonne affaire pour le Real Madrid ?

in

31/08/2021 à 15h55 CEST

pari

Le Real Madrid a jeté son dévolu sur Mbappé, mais la balle a touché Camavinga de plein fouet. Le club blanc a tiré si fort que son impact a immédiatement séduit le milieu de terrain rennais, qui n’a pas hésité une seconde et quitte le club de ses amours avec peu de temps pour trouver un substitut aux garanties.

C’est ainsi que Tito Floren les dépense. Le sniper madridista laisse le PSG touché par ce tir, qui suivait de près le milieu de terrain français ; et qui sait si en janvier il fera approuver Mbappé… et à coût nul. Est-ce le coup de maître du président du Real Madrid ?

Bien qu’il reste encore à confirmer, le montant pour lequel Camavinga atteindrait la maison blanche serait d’environ 30 millions d’euros plus variable. Le chiffre surprend les habitants et les étrangers. Et nous expliquerons pourquoi.

Le milieu de terrain du futur

Edudardo Camavinga a suscité l’intérêt de tous les grands clubs de football européens. Ses deux dernières saisons en L1, à la tête de Rennes à seulement 16 ans, ne sont pas passées inaperçues auprès de ceux qui ont de l’argent pour punir et peuvent entreprendre ce type de transfert. Maintenant, à 18 ans, le jeune homme né en Angola est désormais une réalité, international absolu avec la France et avec un gâchis de qualités qui laisse deviner son avenir prometteur.

La nouvelle recrue du Real Madrid est un footballeur moderne. Camavinga domine tous les registres, étant aussi efficace en confinement que brillant en création.. C’est un footballeur qui couvre le terrain, avec une démonstration physique importante et une intelligence tactique inappropriée pour son âge. Bien qu’il n’ait pas encore développé son jeu, Camavinga est prêt à prendre la tête de n’importe quelle équipe. Sans aucun doute, il profitera de chaque séance d’entraînement avec Casemiro.

L’exemple d’Emerson

Il est vrai qu’il a mis fin à son contrat en 2022 et que son souhait était toujours de signer pour le Real Madrid. Mais il nous est difficile de comprendre pourquoi un joueur de son âge et de ses capacités, suivi par la moitié de l’Europe et connaissant la puissance financière des clubs de Premier League (une compétition dans laquelle il conviendrait parfaitement), est échangé contre une trentaine millions d’euros variables supplémentaires. Emerson, venant d’un Barcelone avec un besoin urgent de vendre, s’est arrêté à Tottenham pour un montant similaire.