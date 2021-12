Pourquoi Camila Cabello se lance dans une « désintoxication des médias sociaux »

Camila Cabello passe le reste de 2021 loin de son téléphone.

La chanteuse de « La Havane » a profité de son histoire Instagram le dimanche 26 décembre pour annoncer une brève pause sur les réseaux sociaux. « En cours de désintoxication des réseaux sociaux jusqu’à la nouvelle année !!!! » elle a écrit à ses 59 millions de followers sur Instagram. Quant à savoir pourquoi elle s’éloigne des réseaux sociaux pour le moment, Hair, 24 ans, a expliqué: « Je veux juste passer un peu moins de temps sur mon téléphone cette semaine x je vous aime tous. »

Cela a été une période chargée pour la superstar, en plus de célébrer les vacances, elle s’est récemment produite à la Maison Blanche. Lors de l’émission spéciale PBS In Performance at the White House: Spirit of the Season, diffusée le 21 décembre, Cabello a interprété une interprétation mariachi de « I’ll Be Home for Christmas ». Pour l’occasion, Hair a fait venir son papa Alexandre à côté d’elle.

« Ma mère est une immigrée cubaine, mon père a émigré du Mexique aux États-Unis et est également devenu récemment citoyen », a déclaré Cabello à PBS dans une vidéo récemment partagée avec E! Des nouvelles. « Le fait que je puisse rendre hommage à mon héritage et représenter les Latinos et que mon père partage également ce moment avec moi, c’est un peu comme un moment fou. »