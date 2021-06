]]>]]>

EJ Moreno sur le rejet du camp au cinéma et à la télévision…

Je ne sais pas pourquoi ce moment m’a brisé, mais lire la dernière histoire sur le prochain de The CW Les super-filles c’était la série. Il y avait une ligne de cette pièce (qui se concentrait sur le besoin de réoutillage de la série) qui m’a marqué et m’a fait prendre du recul.

« Totalement, cela a peut-être semblé un peu trop campant », a déclaré le président-directeur général de The CW Mark Pedowitz à propos de Puissant. “Cela ne semblait pas aussi ancré dans la réalité qu’il aurait pu l’être.”

Cet homme vient de dire la série d’action en direct potentielle basée sur un dessin animé pour enfants sur le réseau qui héberge Riverdale et Walker Texas Ranger est trop campy pour lui. C’était tout pour moi, cela m’a envoyé dans une spirale, et je devais comprendre pourquoi campy est une telle insulte et pourquoi plus de gens ne l’accepteront pas. Ce mot a ruiné des carrières, fait échouer des films et même une série à venir abandonnée après un pilote.

Regardez la réaction précoce à Cruelle, avec de nombreux critiques masculins hétérosexuels demandant : « à qui s’adresse-t-il ? » C’est comme si le camp ne s’enregistrait pas dans certains cerveaux, principalement lorsque le camp est destiné à un public différent de celui de la répartition démographique standard des « quatre quadrants ».

Ces sentiments ne découlent pas seulement des sentiments du président de la CW lors d’une émission, mais essaient simplement de comprendre la racine de l’assimilation de campy moche et comment nous pouvons résoudre ce problème.

Quel a été votre premier film campy ? Le premier dont je me souviens avoir grandi était Batman et Robin. Bien sûr, j’aimais les films qui sont sans aucun doute campy avant cela, en particulier le classique culte Valeurs de la famille Addams. Mais Batman et Robin était le premier qui m’a parlé comme une personne qui grandirait et apprécierait le camp comme ma zone de confort. C’était principalement dû à mon âge et à mon manque de conscience cinématographique, mais j’ai adoré ce film.

J’ai regardé Uma Thurman faire de son mieux Mae West et j’ai adoré chaque jeu de mots sur la glace d’Arnold Schwarzenegger; c’était juste tout ce que je voulais. En vieillissant, je découvrais que le regretté Joel Schumacher serait un expert en camp, mais je savais simplement que quoi que ce soit, c’était pour moi. Retourne et regarde Les garçons perdus si vous voulez un exemple du grand camp de Schumacher.

Alors des années passaient et je découvrais que les gens détestaient ce film ; l’enfer, j’ai découvert que Batman et Robin a tué la franchise DC pendant des années jusqu’à ce que la grave ère méga Nolan commence en 2005. Un mot (ainsi que des moments certes mauvais) a tué une série de films.

UNE Homme chauve-souris le film réalisé avec un type d’appel différent a été surnommé beaucoup trop cartoon, même pour la période folle et démesurée des années 1990. Ce projet était trop pour trop de gens, mais il y avait un petit groupe qui l’a apprécié.

Ce groupe de personnes qui ont aimé Batman et Robin a tendance à apprécier les films comme Camp de nuit, Showgirls, bruyères, et Le Rocky Horror Picture Show. Il y a ce lien tacite entre les gens qui aiment les films campy. Ils ne sont pas tous issus du même milieu, mais ils se lient tous autour d’un amour des films apparemment «mauvais» ou des films surnommés trop exagérés pour leur propre bien.

Et ce qui me laisse perplexe, c’est quand les gens acceptent le camp à certains égards, mais l’ignorent quand il s’agit de camp plus queer / léger. De nos jours, les plus grands films sont des humains surpuissants qui se battent pour des joyaux magiques et des problèmes personnels. Une franchise dominée par les hommes a des voitures dans l’espace et fait un milliard de dollars. Ne me lancez pas sur les films d’action des années 80 et comment ils s’infiltrent dans l’esthétique du «bro camp».

L’effacement du camp dans la plupart des franchises s’est produit pendant des décennies, les 00 étant le dernier clou dans le cercueil des films. J’ai mentionné Christopher Nolan plus tôt, et j’ai l’impression qu’il fait face au plus gros du flack. Nolan, aux côtés de quelques autres cinéastes, a inauguré une ère que nous laissons lentement derrière nous. Dans les années 2000 et jusqu’à ces dernières années, toute l’industrie cinématographique était extrêmement sérieuse.

Si vous tentiez même quelque chose avec un ton trop campy entre 2003 et 2016, cela serait repoussé. Les nerds voulaient que leurs bandes dessinées soient faites d’une manière plus fondée, les films d’horreur sont allés directement à la brutalité et même les films d’action sont devenus austères après le 11 septembre. Nous avons vécu à une époque où nous avions peur du camp, mais j’ai l’impression que nous nous en éloignons lentement.

Le problème maintenant, cependant, personne ne veut admettre que quelque chose ne va pas.

Il y a encore une hésitation importante concernant le terme campy; beaucoup ont peur de l’adopter ou de laisser cette étiquette sur leur art. J’ai parlé avec la cinéaste Rachel Talalay l’année dernière de son dernier film Netflix Un guide de baby-sitter pour la chasse aux monstres. Lorsqu’elle a utilisé le terme campy de manière positive pour décrire son travail, elle a reculé en disant: “Je préférerais ne pas l’appeler campy, ce qui peut avoir une connotation négative.”



J’ai été choqué car c’était la première fois que j’utilisais ce mot de manière positive et que j’étais corrigé. Cela s’est reproduit plus tard dans un contexte très différent. je suis allé appeler Ligue de justice de Zack Snyder un bon moment campy mais mature. Et cela venait d’un lieu d’admiration pour le film. Mais les téléspectateurs, des deux côtés, ont été découragés par cela. Les fans de Snyder l’ont pris comme une insulte, et les gens qui ne sont pas d’accord pensaient que j’étais fou (pour mémoire, je pense que Zack Snyder est un cinéaste incroyablement campy, et les gens qui pensent que son travail est trop sombre le comprennent mal).

Si vous appelez quelque chose comme gardiens de la Galaxie camp, la plupart des gens vous regarderaient avec perplexité. Peut-être que mon admiration pour le mot est forte, mais certaines personnes trouvent ce mot trop insultant. Nous vivons à une époque où Rapide et furieux, Vengeurs et Guerres des étoiles sont la culture dominante, mais personne ne veut admettre leurs racines ringardes et amusantes.

Je veux que la peur d’utiliser le campy soit retirée de l’esprit des gens. Je veux que les gens comprennent que même leur blockbuster le plus aimé est un peu un jeu de camp au cœur de celui-ci. Adoptez l’étrange et l’inhabituel, pas seulement pour les classiques cultes « populaires » comme Horreur rocheuse.

Acceptez que quelque chose puisse être exagéré, et si ce n’est pas pour vous, sachez qu’il est destiné à quelqu’un d’autre. La poubelle d’un homme est vraiment le trésor d’un autre homme.

Quand nous cesserons d’assimiler le mot « campy » au mot mauvais, nous serons meilleurs en tant que société de visionnage de films…

EJ Moreno

