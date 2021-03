Pourquoi Candace Cameron Bure de Hallmark est tombée malade à l’estomac en tournant un récent film de Noël

Et donc, chaque année, cela me rend de plus en plus malade à chaque fois que j’ai un film à sortir parce que je me dis: « Est-ce que ça va être l’année? Est-ce ceci?’ Et j’ai dû avoir un moment venu à Jésus avec moi-même en 2020 parce que je me suis dit: «Pourquoi faites-vous cela? Ce qui veut dire, pourquoi fais-tu des films? Je devais le ramener à mon pourquoi, mon pourquoi que j’avais défini il y a 12 ans, en revenant dans l’industrie. «Pourquoi fais-tu les films, Candace? Je les fais parce que j’aime jouer. Je les crée à cause des liens que je fais… Je devais me rappeler mon pourquoi, puis laisser tomber et dire simplement: «Vous savez quoi, peu importe ce que sont ces notes».