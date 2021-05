Pourquoi Candace Cameron Bure est toujours nerveuse dans les films de Noël de Hallmark

Les films de Noël Hallmark ont ​​des millions et des millions de fans, et ils se connectent littéralement chaque année en masse pour regarder les nouveaux films disponibles pour cette saison de vacances. Des dizaines de films originaux sont tournés chaque année, de plus en plus de films sont produits et leur appétit grandit à mesure que le catalogue le fait. Et, il serait logique que, en sachant à quel point tous ces films sont très attendus, Cameron Bure ressent une certaine pression pour s’assurer qu’elle (et le film en général) offre ce que les fans veulent à chaque fois.

Si vous faites ce que font beaucoup de téléspectateurs et regardez tous ou presque tous les nouveaux films de vacances chaque année pour aider votre Noël à se réjouir, mais que vous atterrissez sur une puante, eh bien, croyez-moi, cela peut vraiment tuer l’ambiance .