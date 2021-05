Pourquoi Capitals-Rangers a ouvert avec une bagarre massive après le coup de Tom Wilson

Mise à jour: Depuis la publication de cette histoire, la LNH a imposé aux Rangers une amende de 250 000 $ pour leur déclaration critiquant George Parros et la ligue.

Le match des Capitals-Rangers du mercredi soir a commencé comme d’habitude, avec de la glace fraîchement refaite, des échauffements, l’hymne national et toutes les autres traditions d’avant-match. Mais lorsque les équipes se sont alignées pour la mise au jeu d’ouverture, il n’était pas encore temps pour le hockey de commencer, car les six attaquants sur la glace se sont séparés en trois combats distincts au moment où la rondelle a chuté.

C’est vrai: le jeu a commencé avec une bagarre en ligne à l’ancienne.

Maintenant, un combat dans un match de la LNH n’est pas quelque chose d’extraordinaire (bien qu’ils soient moins courants qu’avant), mais toute une lignée s’implique est extrêmement rare. Les joueurs qui lâchent leurs gants avant que quiconque n’ait touché la rondelle sont encore moins fréquents. C’est l’équivalent approximatif du monde du hockey que d’assister à la surface d’une baleine tout en regardant l’océan, ou de voir deux personnes sur Internet s’accorder sur quelque chose.

Alors pourquoi ces gars-là étaient-ils plus désireux de verser du sang que de, vous savez, jouer au hockey? Tout a commencé lundi, avec un attaquant des Capitals nommé Tom Wilson.

Au cours de la première des deux séries de matchs des équipes, Wilson a frappé Pavel Buchnevich, qui était au sol dans un empilement après un tir au but. Plusieurs Rangers sont venus à la défense de Buchnevich et ont ciblé Wilson dans une bagarre qui a suivi. Ce combat plus important s’est terminé avec Wilson claquant le joueur vedette des Rangers Artemi Panarin au sol et continuant à le frapper après que son casque soit sorti. Si vous souhaitez regarder l’incident et le comprendre plus en détail, je vous recommande la ventilation par Blueshirt Banter de ce qui s’est exactement passé:

En bref, de nombreux amateurs de hockey conviennent que Wilson a raté. Si vous ne comprenez toujours pas pourquoi, voici un conseil de pro que vous pourriez trouver utile dans la vie: si vous frappez quelqu’un qui ne peut pas vous voir ou qui fait quoi que ce soit pour vous arrêter, ce n’est pas un combat loyal! En fait, ce n’est même pas un combat, mais probablement plus un assaut.

Certes, ce genre de chose n’est pas si rare dans la ligue, et ce n’est pas toujours traité de manière cohérente. Bon sang, Sidney Crosby a fait quelque chose de très similaire mardi, frappant Travis Konecny ​​face contre terre sur la glace et continuant de le frapper par derrière. Mais la différence dans la façon dont le monde du hockey a réagi à ces deux incidents est liée à la réputation du joueur: Wilson a une longue histoire de combats traditionnels et de décisions douteuses et dangereuses sur la glace, y compris un coup de tête en 2018 qui lui a valu 20 matchs. suspension. Crosby, en revanche, est Sidney Crosby.

Mis à part les incohérences, il est clair que les Rangers avaient une bonne raison d’être mécontents de Wilson, d’autant plus que leur meilleur buteur a été touché. La situation est devenue plus compliquée lorsque la LNH a annoncé sa punition pour l’incident des Caps-Rangers: Wilson a été condamné à une amende de 5000 $, mais n’a pas été suspendu, malgré le fait qu’il ait mis fin à la saison de Panarin. En réponse, les Rangers ont publié une déclaration inhabituelle pour exprimer leur désaccord avec la décision de la ligue et condamner «l’acte de violence horrible de Wilson».

Mais comme il s’agit de la LNH dont nous parlons, et parce que les Capitals étaient prêts à rencontrer à nouveau les Rangers pour un autre match deux jours plus tard, le conflit ne s’est pas arrêté là.

Les combats font partie du hockey parce que la culture dominante autour du sport le légitime en le traitant comme une réponse nécessaire au jeu sale. Après tout, il y a une raison pour laquelle le joueur le plus dur d’une équipe est généralement appelé son exécuteur – la perception commune est que ces combats se produisent parce que les joueurs ont une sorte de norme à respecter, même si personne ne peut tout à fait être d’accord sur ce qu’est exactement cette norme.

Donc, parce que les Rangers ont probablement estimé qu’ils devaient mettre leur argent là où ils étaient et répondre à l’incident de Wilson, toute la situation est devenue la tempête parfaite pour une bagarre en ligne massive dès le début du match de mercredi. Les deux équipes ont même marqué l’histoire, puisqu’il s’agissait du premier match de saison régulière de l’histoire de la ligue à inclure six combats au cours des cinq premières minutes de jeu. À la fin de la première période, les équipes avaient un total de 100 minutes de pénalité. La surface de réparation, sans surprise, a été un peu encombrée.

Les Capitals ont ensuite gagné 4-2 grâce à un tour du chapeau de TJ Oshie, qui a accompli l’exploit lors de son premier match depuis la mort de son père. Wilson lui-même a quitté la glace au cours de la deuxième période avec une blessure au haut du corps non précisée et n’est pas revenu.

Que vous soyez fan des combats de hockey ou non, ils donnent un aperçu fascinant de la culture du jeu, et il est clair que cet incident restera dans les livres d’histoire de la LNH.