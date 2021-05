Pourquoi Cardano a vu une augmentation des entrées d’investissements au cours de la semaine dernière

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Cardano a chuté avec le reste du marché, mais semble plus résilient que les autres actifs du top 10 des crypto-monnaies par capitalisation boursière. Au moment de la rédaction de cet article, ADA se négocie à 1,52 $ avec un gain de 2,8% sur le graphique quotidien et un gain de 3,9% sur le graphique d’une heure. Au cours du mois dernier, ADA a également enregistré un impressionnant rallye de 36,8%.

ADA avec de petits gains sur le graphique journalier. Source: ADAUSDT Tradingview

L’effondrement de Bitcoin a été déclenché en partie par des préoccupations environnementales. Exprimé par le PDG de Tesla, Elon Musk, il semble avoir influencé certains investisseurs. Selon un rapport de CoinShares, les produits d’investissement basés sur Cardano ont bénéficié de ce récit.

La semaine dernière, Cardano a connu ses plus gros flux d’investissements à 10 millions de dollars en réponse aux «investisseurs choisissant activement des devises de preuve de participation sur la base de considérations environnementales», indique le rapport.

En plus du BTC, les altcoins ont enregistré des entrées positives au cours de la même période, mais les flux globaux d’actifs ont tendance à être négatifs au cours des deux dernières semaines, comme le montre le graphique ci-dessous.

Source: CoinShares

Ethereum a enregistré des sorties estimées à 12,6 millions de dollars après une longue période avec des entrées record. En 2021, les produits d’investissement basés sur Ethereum ont enregistré un afflux total de 924 millions de dollars, selon CoinShares.

Cardano dépasse les entrées d’investissement hebdomadaires en Bitcoin

Le Bitcoin a été le plus affecté par les sorties d’actifs négatives avec 110,9 millions. Cependant, la première crypto-monnaie par capitalisation boursière enregistre toujours 4,13 milliards de dollars de flux positifs depuis le début de l’année (YTD) avec 31 597 actifs sous gestion (AUM).

Source: CoinShares

Ripple, Polkadot, Litecoin et Stellar ont également enregistré des entrées positives, mais seul le DOT se rapproche de l’ADA avec 5,5 millions de dollars. Cardano est cinquième des entrées positives YTD avec 24 millions de dollars derrière Bitcoin, Ethereum, Polkadot (55 millions de dollars) et Ripple (31 millions de dollars). Le rapport indique ce qui suit:

Le produit d’investissement en actifs numériques a enregistré des sorties nettes pour la deuxième semaine consécutive totalisant 97 millions de dollars, un autre nouveau record de sorties. (…) Cela représente un net changement de sentiment suite à un examen réglementaire accru et des préoccupations concernant les références environnementales de Bitcoin.

Cela suggère une augmentation du sentiment baissier persistant concernant les performances du marché de la crypto-monnaie. Pourtant, la sortie de CoinShares ne représente que 0,2% de son AUM. Cette somme est faible par rapport aux 5,5 milliards de dollars reçus à ce jour.

Comme l’a rapporté newsBTC, Cardano était parmi les actifs les plus résistants lors de la correction de la semaine dernière. Le débat sur l’empreinte environnementale de Bitcoin s’est étendu aux avantages de l’algorithme de consensus preuve de travail par rapport à la preuve d’enjeu.

L’inventeur de Cardano, Charles Hoskinson, est intervenu et a souligné les avantages du PoS. Hoskinson a déclaré que ce type de consensus est plus économe en énergie et conforme aux exigences environnementales exprimées par Musk et d’autres.

Dans une déclaration séparée, Hoskinson a informé la communauté du calendrier chargé d’IOG pour les 3 prochains mois. La société se prépare à déployer Plutus, la plateforme de contrats intelligents de Cardano. Hoskinson a déclaré: