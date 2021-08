Pourquoi Cardano doit détenir 1,25 $ pour chasser les ours, déclare le commerçant légendaire Peter Brandt

Visitez l’article original*

https://www.newsbtc.com/wp-content/uploads/2021/07/cardano-1200×600-1-460×230.png

Cardano suit le sentiment général du marché et a connu une appréciation au cours des dernières semaines. Bien que Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies majeures soient sur un marché rouge depuis des mois, ADA a fait preuve de résilience en restant bien au-dessus de son ouverture annuelle.

Au moment de la rédaction de cet article, Cardano (ADA) se négocie à 1,58 $ avec des bénéfices à tous les niveaux. Dans les graphiques quotidiens et hebdomadaires, ADA enregistre un bénéfice de 7,4% et 20,2%. La capitalisation boursière s’élève à 50 milliards de dollars, ce qui en fait la cinquième plus grande crypto-monnaie selon cette métrique.

Le trader légendaire Peter Brandt surveille de près les performances d’ADA et a récemment fourni une analyse haussière. Auparavant, Brandt avait identifié un modèle potentiel de la tête et des épaules pour soutenir une thèse baissière, mais a changé d’avis car ADA a pu maintenir le support critique à 1,25 $.

Cardano doit rester au-dessus de ce niveau afin de maintenir la dynamique haussière. Sinon, il pourrait re-tester le support en dessous de 1 $. Brandt a dit :

Nouveau développement à Cardano $ADAUSD L’avancée jusqu’au plus haut du 4 juillet contribue grandement à annuler le potentiel baissier du sommet H&S dans cette crypto. En fait, cette action sur les prix peut être considérée comme haussière tant que le prix reste supérieur à 1,25.

Ce développement a eu lieu après que Brandt a comparé Cardano (ADA) avec Litecoin (LTC) en 2018. À cette époque, cette dernière crypto-monnaie formait un modèle tête et épaules qui a conduit à un retrait substantiel.

Brandt a raté sa prédiction avec ADA, alors qu’il tournait à la hausse, a-t-il ajouté :

Lorsque les faits et les circonstances changent, je change d’opinion. Et toi?

L’inventeur de Cardano a appelé Peter Brandt sur sa prédiction

L’action des prix d’ADA a été principalement motivée par le déploiement de ses capacités de contrat intelligent. Pour déployer avec l’événement Hard Fork Combinator (HFC), Alonzo, les développeurs et une partie de la communauté testent actuellement la plate-forme et progressent bien, selon Charles Hoskinson, PDG d’IOG et inventeur de Cardano.

Dans l’une de ses sessions Ask Me Anything (AMA), Hoskinson a montré son désaccord avec la prédiction de Brandt. Il estime que l’analyse du trader manque de support et est basée sur « son interprétation de graphiques arbitraires ». Hoskinson a ajouté :

L’analyse technique fonctionnait bien avant les ordinateurs, et lorsque les gens négociaient avec un certain degré d’intuition, ou avec l’analyse fondamentale. À l’ère des quants et des modèles de boîte noire de l’IA et des mégadonnées et ces choses, regarder un simple graphique pour les bougies, cela n’a aucun sens.

Sur Alonzo, Hoskinson a révélé que le projet était “dans les temps”. L’équipe d’IOG travaille actuellement sur deux composants principaux, l’événement HFC pour fournir les capacités de contrat intelligent aux nœuds et rendre ces transactions valides sur le réseau principal et l’infrastructure construite autour des nœuds. Il ajouta:

(…) cela signifie que nous pouvons faire le Hard Fork (pour Alonzo) assez rapidement. Ma conviction est dans les quatre à six semaines. Donc, fin août début septembre.