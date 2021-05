Pourquoi Cathie Wood d’ARK blâme ESG pour le crash de la crypto

La gestionnaire d’ARK Invest ETF, Cathie Wood, s’est exprimée hier au Consensus 2021 de CoinDesk et elle a expliqué pourquoi Bitcoin (CCC:BTC-USD) et d’autres cryptos en prenaient un coup.

Source : Wit Olszewski/Shutterstock, com

Au cours d’une interview préenregistrée, elle a évoqué la chute de la crypto au cours des deux dernières semaines tout en examinant pourquoi cela s’est produit. Elle contribue à la chute de la gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise et Tesla (NASDAQ :TSLA) PDG Elon Musk.

Voici ce que Cathie Wood a dit à propos de la chute de BTC dans une partie de cette interview.

« Il a été précipité par l’ESG [environmental, social and governance] mouvement et cette notion, qui a été exacerbée par Elon Musk, qu’il y a de vrais problèmes environnementaux avec l’extraction de bitcoin. Beaucoup d’achats institutionnels sont restés en pause. Elon a probablement reçu quelques appels d’institutions. J’ai remarqué que BlackRock est [Tesla]le troisième actionnaire de et Larry Fink est le PDG. Il se concentre sur l’ESG et en particulier sur le changement climatique. Je suis sûr que BlackRock a enregistré quelques plaintes et peut-être qu’il y a de très gros détenteurs en Europe qui sont extrêmement sensibles à cela.