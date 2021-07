Pourquoi ce bracelet intelligent à 26,90 € met le Xiaomi Mi Band en difficulté | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous souhaitez acheter un bracelet intelligent et évaluez-vous des alternatives au Mi Band ? Ce smartband ne coûte que 26,90 euros et propose certaines fonctions que l’on ne trouve pas dans le modèle Xiaomi.

Le bracelet intelligent est devenu un appareil indispensable pour les personnes qui mènent une vie active et souhaitent connaître différents paramètres de leur santé tout au long de la journée. Depuis quelques années maintenant, le Xiaomi Mi Band est le modèle le plus populaire et le plus recherché, mais les nouvelles alternatives piétinent et mettent son règne en danger.

L’Amazfit Band 5 en est un bon exemple. À l’heure actuelle, il est en promotion sur Amazon au prix de 26,90 euros, il est donc beaucoup moins cher que le Mi Band 6, il a des avantages très similaires et a même des fonctions que nous ne pouvons pas trouver dans le modèle Xiaomi.

Ensuite, nous allons passer en revue les raisons pour lesquelles ce bracelet intelligent peut mettre le Xiaomi Mi Band en difficulté.

Ce bracelet intelligent est l’un des plus avancés du marché, avec Alexa et une mesure de données avancée, par exemple la prise de SpO2 ou d’oxygène dans le sang.

C’est assez moins cher que le Xiaomi Mi Band 6

Malgré un design et des caractéristiques très similaires, l’Amazfit Band 5 est un peu moins cher que le Xiaomi Mi Band 6. Comme nous l’avons dit au début, il est actuellement en vente sur Amazon pour 26,90 euros, tandis que le Mi Band 6 se trouve pour 37,42 euros. Il est encore moins cher que le Mi Band 5, qui bien qu’ayant moins de fonctionnalités coûte 29,50 euros.

Son design est pratiquement le même

L’Amazfit Band 5 a pratiquement le même design que le Mi Band 6, pour que vous ayez les mêmes sensations en le portant au poignet et qu’il soit tout aussi confortable. Vous avez également le choix entre différentes couleurs de bracelet et des cadrans de montre personnalisables avec écran couleur HD.

Il a Alexa pour que vous puissiez le contrôler avec votre voix

Le bracelet intelligent Amazfit est livré avec Alexa intégré, tandis que le Xiaomi Mi Band ne prend en charge aucun assistant virtuel. Grâce à cela, l’alternative Amazfit vous permet de régler des alarmes et des minuteries, de créer des listes de courses, de contrôler des appareils domestiques intelligents ou d’obtenir des traductions, parmi une myriade d’autres fonctions.

Votre batterie a plus d’autonomie

L’autonomie est un autre des points forts de l’Amazfit Band 5. Il est capable de fonctionner jusqu’à 15 jours avec une seule charge et une utilisation normale, alors que la batterie du Mi Band 6 ne dure que 7 jours. Par conséquent, vous aurez moins à vous soucier de le charger.

Il a un compteur d’oxygène et plus d’indicateurs de santé

Comme le Mi Band 6, l’Amazfit Band 5 est équipé d’un capteur pour mesurer la saturation en oxygène du sang SpO2. En outre, il enregistre également de nombreux autres indicateurs de santé, notamment la fréquence cardiaque et l’activité 24h/24 et 7j/7, le sommeil, la distance parcourue et les calories consommées, ou le suivi du cycle menstruel chez les femmes.

Il a tout le bien du Mi Band sans être de Xiaomi

L’Amazfit Band 5 a tout le bien du Mi Band sans être de Xiaomi. La raison en est que Il est fabriqué par Huami, la société qui produit également le bracelet intelligent Xiaomi. Par conséquent, ils ont de nombreuses similitudes mais avec un prix inférieur pour l’Amazfit.

Ce bracelet intelligent est l’un des plus avancés du marché, avec Alexa et une mesure de données avancée, par exemple la prise de SpO2 ou d’oxygène dans le sang.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.