Pourquoi ce leader du marché dit “ça a l’air plutôt bien” pour Ethereum Crypto new media

Ethereum, qui est le plus grand altcoin par capitalisation boursière, a connu une semaine dernière intéressante. Le rallye qui a commencé le 20 juillet après le creux de la pièce à 1 724 $ a vu le prix augmenter de 25% pendant cette période.

Cependant, après que la pièce a franchi le niveau de 2 000 $ et atteint un sommet de 2 419 $, elle a commencé à suivre une tendance à la baisse à la suite des corrections plus importantes du marché. Depuis qu’il est tombé à 2 166 $, Ether a commencé à récupérer ses gains et était au prix de 2 278 $ au moment de la rédaction, enregistrant une baisse de 2,7% au cours de la dernière journée.

Même si de telles fluctuations sont habituelles sur le marché de la cryptographie, la hausse au-dessus de la barre des 2 000 $ a conduit les analystes à projeter un cas haussier pour le top alt. L’un d’entre eux était le fondateur et PDG de la société d’investissement en monnaie numérique BKCM LLC, Brian Kelly. Dans une récente interview sur CNBC Fast Money, il a cité les prochaines mises à niveau du réseau comme la raison de ses perspectives.

L’exécutif a mentionné à quel point c’est bon pour le réseau car il utilisera désormais beaucoup moins d’électricité pour extraire, ce qui a été une énorme source de préoccupation pour Bitcoin. Baptisée London hard fork, la mise à niveau est également censée résoudre les problèmes liés à la mise à l’échelle sur le réseau.

Plus important encore, Kelly s’est concentré sur le changement de politique monétaire que la mise à niveau apportera. Après l’activation de l’EIP 1559, la plupart des frais de gaz utilisés dans les transactions seraient épuisés, fournissant un mécanisme déflationniste à l’approvisionnement d’Ether. La gestion du gaz est une amélioration indispensable que les utilisateurs ont réclamée pour des heures supplémentaires, et cette dernière étape vers Ethereum 2.0 profitera non seulement aux validateurs mais également aux détenteurs d’Ether. Kelly a précisé :

“En termes de crypto-monnaie, la déflation en termes d’offre de plafonds est généralement bonne pour le prix et vous avez donc tout dans le monde qui est construit sur l’éther et plus une nouvelle politique monétaire et des vents favorables de l’adoption en tant que classe d’actifs et pour moi cela ça leur va plutôt bien.

Un rapport publié la semaine dernière par Finder avait fait des prévisions haussières similaires, affirmant que l’Ether pourrait atteindre 17 810 $ d’ici 2025. La prévision de prix, qui était basée sur les contributions de divers experts, a en outre révélé que l’actif pourrait atteindre 4 500 $ à court terme. . L’un des experts interrogés, le PDG et fondateur d’Allnodes, Konstantin Boyko-Romanovsky, a fait des remarques similaires, affirmant que l’ETH pourrait atteindre 5 000 $ d’ici la fin de l’année, en grande partie en raison des mises à niveau mises en œuvre sur le système. Il opine :