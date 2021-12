Pourquoi ce méchant Hawkeye est « surpris » d’être de retour dans le MCU

C’est un cadeau de Noël en avance pour tous les fans de Marvel.

Le méchant bien-aimé Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) est officiellement de retour dans le MCU, grâce à une révélation choquante dans la finale de Hawkeye de Disney + le 22 décembre. Fisk, alias The Kingpin, est un méchant majeur de la série Netflix annulée depuis Daredevil.

« J’étais tellement ravi que Kévin [Feige] m’a demandé d’entrer et de faire [the role again], « D’Onofrio a dit en exclusivité à E! News. » C’était très similaire à l’époque où je créais le personnage de Daredevil à l’origine. C’est passionnant. Je suis sûr que ma réaction était très similaire à la façon dont vous réagiriez s’ils vous le demandaient. »

D’Onofrio a su immédiatement revenir dans les « affaires louches » en tant que Fisk – bien qu’avec une torsion.

« Je pense qu’il est dans un endroit différent de celui de Daredevil », a expliqué l’ancien acteur de Law & Order: Criminal Intent. « C’est après le coup, et il n’est pas aussi riche et puissant qu’il sortait de Daredevil, mais il était évident que pendant Hawkeye, vous saviez qu’il était en route. C’était amusant de pouvoir penser à lui en termes d’être… Je ne veux pas dire désespéré, mais dans le mode de récupérer la ville, ce qu’il croit est sa ville. »