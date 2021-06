Pourquoi ce modèle de prix Bitcoin signifie une douleur à court terme pour BTC

in

Bitcoin a détenu un support critique après une baisse vendredi et se négocie à 37 539 $. Une bonne pompe de week-end l’a ramenée de la zone médiane de la fourchette de 30 000 $ et elle pourrait maintenant faire une poussée vers 38 000 $.

BTC a une tendance à la hausse sur le graphique journalier. Source : BTCUSD Tradingview

À court terme, récupérer la zone des 40 000 $ semble être le scénario le plus optimiste, mais si l’action des prix a eu quelque chose en commun au cours des dernières semaines, c’est un manque de volume.

Kevin Kelly, co-fondateur et directeur de la macroéconomie mondiale chez Delphi Digital, a publié un rapport sur les scénarios Bitcoin possibles. L’analyste a déclaré que les positions à effet de levier indiquaient qu’une correction majeure devait être apportée.

Au contraire, le prix du BTC a formé un « modèle principal de tête et d’épaules ». Par conséquent, l’analyste estime qu’il est possible que la crypto-monnaie ait une tendance à la baisse et revienne au support critique de 30 000 $.

Source : Kevin Kelly, Delphi Digital

Si le prix du Bitcoin évolue en dessous de 30 000 $, une révision de 20 000 $ est possible selon la « règle d’or traditionnelle ». Kelly a ajouté :

Cependant, l’analyse technique n’est qu’une pièce du plus grand puzzle, surtout en ce qui concerne le $ BTC. Cela dit, un déménagement prolongé de moins de 30 000 $ pourrait entraîner plus de douleur à court terme pour les hodlers; Ce niveau de prix coïncide également avec la moyenne mobile sur 50 semaines de BTC.

Une baisse de 50%, comme le savent les traders BTC à long terme, n’est pas indicative d’une reprise garantie. En revanche, le prix du BTC a subi des corrections de 80% sur son chemin vers de nouveaux sommets.

Il y a eu plusieurs cas où BTC s’est rallié après une vente de + 40 % pour constater que son rallye était de courte durée. Un exemple assez récent est le 19 décembre.

Quels sont les ingrédients d’un Bitcoin Bull Run ?

En outre, Kelly a déclaré que 85% des adresses BTC ont des bénéfices. Dans le passé, les prix minimaux voyaient une réduction du nombre d’UTXO dans le profit à environ 50% ou moins. Cela suggère davantage d’inconvénients à court terme.

Source : Kevin Kelly, Delphi Digital

Pour défendre les taureaux, les détenteurs à long terme ont changé de position et ont commencé à accumuler après une période de profit. Cependant, comme l’a dit l’analyste, cette mesure suggère rarement un changement immédiat à la hausse de l’action des prix.

En regardant l’offre totale de BTC détenue par les détenteurs à long terme en pourcentage, nous pouvons voir que la tendance a commencé à s’inverser. L’offre totale de BTC détenue par les détenteurs de LT a récemment atteint un plancher à 58,5%, mais est maintenant supérieure à 61%. Encore une fois, c’est un bon signe à long terme.

Un vent contraire majeur pour Bitcoin, à court terme, est le « ralentissement » des achats d’actifs de la banque centrale. Au cours des cycles précédents, le prix du BTC a culminé en même temps que la croissance en glissement annuel des bilans des banques centrales, a déclaré Kelly.

Source : Kevin Kelly, Delphi Digital

L’analyste estime que Bitcoin a besoin d’un autre catalyseur, une grande entreprise à ajouter à son bilan, par exemple, pour qu’elle retrouve sa dynamique haussière. Cependant, il estime qu’à long terme la tendance reste positive pour les détenteurs. Kelly a conclu :