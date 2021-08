Pourquoi ce mouvement est “lourd et hautement disproportionné” Crypto new media

in

Le procès SEC contre Ripple est à nouveau à la mode après que la société de blockchain a répondu à la demande d’urgence de la SEC pour une «conférence préalable à la motion», exigeant des communications Slack des employés de Ripple.

Dans une lettre adressée à la juge d’instance Sarah Netburn, les avocats représentant le défendeur ont qualifié la demande extraordinaire de la SEC de « pêche à la pêche vaste et coûteuse » qui prendrait probablement des mois et aurait un coût important. La même chose a en outre été décrite comme « encombrante et hautement disproportionnée ».

L’avocat James K. Filan a été l’un des premiers à tweeter sur le sujet, informant la communauté à ce sujet.

#XRPCommunity #SECGOV v. #Ripple #XRP Ripple a déposé une requête pour sceller les pièces jointes à la requête de la SEC concernant les communications Slack et pour sceller les pièces jointes à l’opposition de Ripple à la requête de la SEC. Les parties ne s’entendent actuellement pas sur ce qui devrait être scellé. pic.twitter.com/wvDQazOBQf – James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 (@FilanLaw) 17 août 2021

De plus, la décision de la SEC minimise apparemment la découverte importante déjà reçue de Ripple et de ses dirigeants, selon la lettre susmentionnée. Il a poursuivi en disant que,

“… offre raisonnable de compromis que Ripple a faite pour produire des messages Slack supplémentaires de neuf dépositaires qui, contrairement à la proposition de la SEC, se concentrent sur des dépositaires plus importants avec des niveaux d’utilisation élevés de Slack.”

En fait, la même chose a été citée comme l’une des raisons pour lesquelles « la requête de la SEC devrait être rejetée et la position de compromis des défendeurs devrait être adoptée par la Cour ».

La lettre en question affirmait également que d’autres tribunaux avaient rejeté des demandes de découverte similaires dans le passé.

“D’autres tribunaux qui ont examiné des demandes de divulgation similaires pour des données Slack ont ​​statué que la découverte de Slack est particulièrement lourde et coûteuse et se sont prononcés contre les requêtes visant à contraindre leur production dans les cas où la partie requérante a déjà obtenu une découverte importante.”

La SEC, dans son précédent dépôt, avait souligné l’importance de ces messages et les considérait comme nécessaires et pertinents pour l’affaire. Sans surprise, Ripple et ses dirigeants pensaient autrement (« ni critique ni particulièrement pertinent »). En fait, dans sa réponse, la firme a présenté trois raisons pour s’opposer aux vues de la SEC.

Ici, il convient de souligner que Ripple a également affirmé qu’autoriser la motion de la SEC ne ferait que prolonger la phase de découverte. Comme estimé par le fournisseur d’e-discovery de Ripple,

« Il faudrait probablement 12 à 15 semaines pour collecter et traiter les données supplémentaires recherchées par la SEC, ce qui ne prend même pas en compte le temps qu’il faudrait pour examiner les messages Slack en termes de réactivité et de privilège. Accéder à la demande de la SEC nécessiterait donc une modification significative de l’ordre de programmation actuel. »

Inutile de dire que les réactions ont été rapides et vocales.

Selon l’avocat Jeremy Hogan, par exemple, “Le procès SEC contre Ripple est sur le point de voir une sacrée semaine alors que la date limite de découverte des faits approche et que de nombreux documents restent à produire.”