Pourquoi ce n’est pas plus long et pourquoi ça devrait être

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Sur une chronologie suffisamment longue, fonctionner à sec sur une batterie de montre intelligente semble inévitable. J’ai personnellement eu une montre qui ne s’est pas chargée pendant la nuit simplement parce qu’elle a glissé du chargeur. Les jetsetters savent que lors de longs trajets, la recharge n’est pas toujours possible, que ce soit parce que vous êtes occupé, qu’il n’y a pas d’électricité à proximité ou que vous n’avez pas les bons accessoires à portée de main. Où que vous soyez, vous pouvez aussi simplement oublier de charger, ce qui n’est pas difficile avec un appareil qui est en fait une extension de votre bras.

Ces problèmes rendent problématique la durée de vie de la batterie de certaines montres. Samsung affirme que la Galaxy Watch 4 peut durer 40 heures, mais les exigences du monde réel comme le GPS et le suivi d’activité coupent dans ce chiffre, ce qui signifie que vous finirez probablement par charger tous les jours de toute façon. Les montres Apple sont encore pires, évaluées à seulement 18 heures. Les acheteurs peuvent même devoir facturer deux fois par jour s’ils s’engagent dans le suivi du sommeil ou la course à pied sur de longues distances.

Plus les montres connectées deviennent transparentes et intégrées, plus la durée de vie de la batterie compte. Les appareils tendent, par exemple, vers une liste croissante de capteurs de santé, mais cela pourrait être contre-productif si cela réduit le temps pendant lequel vous pouvez garder un appareil sur votre poignet.

L’objectif des sept jours

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Pourquoi viser une batterie d’une semaine ? Premièrement, en supposant une utilisation légère dans la plupart des cas, un certain nombre de montres intelligentes ont déjà atteint cette marque ou l’ont dépassée. Le Fitbit Sense peut théoriquement durer six jours ou plus, et certains appareils Garmin standard vont jusqu’à deux semaines. À l’extrême, le Garmin Enduro et le Coros Vertix 2 sont tous deux évalués à environ deux mois ou plus, le premier étant un modèle solaire presque impossible à tuer. Tous ces chiffres impliquent des scénarios idéaux bien sûr, mais sept jours devraient être un minimum réalisable.

Une semaine crée un standard avec de l’espace pour respirer.

Du point de vue du propriétaire, une semaine crée une norme avec de l’espace pour respirer. Il devient possible d’oublier la recharge pendant un jour ou deux et d’avoir du temps. Cela résout les problèmes non seulement pour les voyageurs, mais aussi pour les randonneurs, qui peuvent être extrêmement dépendants du GPS tout en essayant d’éviter d’emballer des batteries ou des panneaux solaires encombrants. Il semble absurde, vraiment, que n’importe qui ait besoin d’un chargeur de montre pour une escapade d’un week-end alors que les montres « idiotes » peuvent fonctionner pendant des mois ou des années.

Une semaine de tenue décontractée se traduit également par quelques jours d’utilisation plus exigeante. Mes séances d’haltérophilie dépassent régulièrement les deux heures – avec certaines montres intelligentes à durée de vie plus courte, la puissance s’évapore devant mes yeux. Si j’attache un Garmin, je peux terminer une semaine avec de la batterie à revendre. Même deux ou trois jours d’utilisation non-stop sont préférables à devoir recharger tous les soirs.

Pourquoi les montres connectées n’ont-elles pas une autonomie plus longue ?

Jimmy Westenberg / Autorité Android

De gauche à droite : Samsung Galaxy Watch 4, Apple Watch Series 6

Plusieurs obstacles ont concouru à rendre difficile la durée de vie de la batterie de la montre intelligente, au premier rang desquels l’ergonomie. Sur le plan technique, rien n’empêche les entreprises de mettre des piles gigantesques sur votre poignet. Mais de tels appareils pourraient rapidement devenir trop lourds ou inconfortables pour être portés toute la journée, beaucoup moins pour se retourner et se retourner au lit ou pour soulever des haltères au gymnase. Les ingénieurs portables s’efforcent constamment d’équilibrer la durée de vie de la batterie de la montre intelligente par rapport à d’autres préoccupations.

L’un d’entre eux est le support logiciel. Ce qui rend les montres intelligentes sexy, c’est ce dont elles sont capables : passer de Spotify à une application de navigation ou de maison intelligente en quelques secondes, par exemple. Cela demande un processeur gourmand en énergie, sans parler d’un affichage de qualité et d’une interface élégante. L’Apple Watch a une durée de vie de la batterie épouvantable précisément parce qu’il s’agit d’un touche-à-tout raffiné, alors que des fournisseurs comme Coros et Garmin fabriquent des appareils axés sur le fitness qui peuvent se permettre de sacrifier des fonctionnalités telles que la résolution d’affichage et un logiciel robuste sur l’appareil.

Les ingénieurs portables s’efforcent constamment d’équilibrer la durée de vie de la batterie de la montre intelligente par rapport à d’autres préoccupations.

Le dilemme est tel que les entreprises ont mis au point des astuces astucieuses pour réduire la consommation d’énergie. Mobvoi, par exemple, a ajouté un écran secondaire basse consommation à sa gamme TicWatch Pro, tandis que Fossil a choisi d’introduire des modes de batterie personnalisés dans Wear OS, en désactivant éventuellement certains capteurs. Les appareils plus récents dotés d’un écran « toujours allumé » réduisent généralement la luminosité et les taux de rafraîchissement chaque fois que vous abaissez votre poignet.

Des intérêts moins pratiques sont également en jeu, en particulier l’esthétique et les marges bénéficiaires. Des entreprises comme Fitbit pourraient agrandir leurs batteries si leurs appareils étaient aussi gros que ceux de Garmin, mais elles optent plutôt pour des facteurs de forme plus petits – et parfois, c’est explicitement pour avoir l’air aussi élégant que possible. Nous le savons car ils commercialisent régulièrement des montres et des trackers plus petits auprès des femmes, avec des bandes et des couleurs stéréotypées « féminines ». La mode l’emporte souvent sur l’utilité, alors même Garmin vend des produits comme le Lily.

La pression sur les marges provient des coûts des pièces. Ce n’est pas seulement une question de batteries elles-mêmes – étant donné que l’amélioration de la longévité signifie parfois la mise à niveau des puces, des écrans, des circuits et/ou du boîtier, les factures peuvent s’additionner. Ces dépenses doivent donc être absorbées ou transmises au consommateur, et aucun des deux scénarios n’est attrayant du point de vue de l’entreprise. En l’état, les montres intelligentes haut de gamme peuvent être des accessoires coûteux pour des smartphones encore plus chers.

Quelles sont les chances que davantage de montres atteignent la barre des une semaine ?

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Garmin Venu 2 contre Fitbit Sense

Dans l’ensemble, ils sont plutôt bons. Avec un certain nombre d’appareils déjà au-delà de ce point, ce ne devrait être qu’une question de temps avant que la technologie nécessaire ne se répande et que la norme ne devienne courante.

À court terme, cependant, ce sera principalement parmi les modèles axés sur le fitness ou moins riches en fonctionnalités. Pour les montres phares à tout faire comme celles de Fossil ou l’Apple Watch, nous pourrions finir par attendre des années. Les fabricants se battent toujours pour se surpasser avec des fonctionnalités et des performances supplémentaires, et c’est maintenant un précédent que, en échange, les clients sont prêts à facturer quotidiennement.

Il y a des raisons de croiser les doigts. Bien que la Galaxy Watch 4 n’ait jamais été à la hauteur des rumeurs d’une batterie d’une semaine, Samsung semble investi pour pousser plus loin la durée de vie de la batterie de la smartwatch. Cela pourrait mettre la pression sur les concurrents, d’autant plus que l’attrait de meilleures batteries est évident. Si tel est le cas, les fabricants de wearables saisiront probablement toutes les opportunités pour réaliser une percée, même si, même dans ce cas, ils devront décider quels coûts de conception et financiers ils sont prêts à payer.

C’est aussi à nous en tant qu’acheteurs. Certaines personnes peuvent être bloquées avec une montre particulière pour des raisons écosystémiques, mais il y a de la flexibilité, et ceux d’entre nous qui le peuvent devraient voter avec notre argent. Il est temps que les montres connectées soient aussi pratiques que leurs prédécesseurs.