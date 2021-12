Pourquoi ce n’est pas une bonne idée pour votre enfant d’utiliser une marchette ou un tapis

10/12/2021

Marie Docteur

L’Association espagnole de pédiatrie est claire à ce sujet : « le meilleur marcheur est celui que vous n’achetez pas ». C’est ainsi qu’ils intitulent un article qui commence ainsi : « C’est probablement une déclaration trop retentissante pour être émise par un groupe professionnel de pédiatres, mais c’est l’intention : avoir un impact pour qu’une fois pour toutes cet instrument cesse d’être utilisé ».

Après avoir lu ce paragraphe, vous vous demandez sûrement : Pourquoi le marcheur est-il si nocif pour nos enfants ? Nous le voyons.

Principaux risques liés à l’utilisation de la tacatá ou de la marchette

Les pédiatres déconseillent son utilisation en raison des grands risques auxquels nos enfants sont confrontés. Nous passons en revue certains.

La tacata :

Quadrupler le risque de chuter d’une échelleDoubler le risque de fracturer chuter d’une échelle Faire passer l’âge de chute d’une échelle de douze à huit mois. Augmente le risque de brûlures et d’empoisonnement

A-t-il un avantage pour apprendre à marcher ?

Le tacatá ou marchette est utilisé avec les enfants entre 7 et 12 mois qui ne peuvent toujours pas marcher. On pourrait penser que, malgré les risques évoqués ci-dessus, son utilisation facilite l’apprentissage de la marche pour nos enfants. C’est comme ça? Les experts sont catégoriques à ce sujet : absolument pas.

« C’est dans cette phase où nos enfants doivent être sur le terrain : rampant, ceux qui rampent; ramper, s’asseoir, se lever, mesurer ses mouvements, surveiller ses pieds lorsqu’il fait ses premiers pas, exercer ses muscles, établir ses repères et développer son équilibre. Si à cet âge ils ne savent pas marcher, c’est justement à cause de cela, parce qu’ils doivent d’abord expérimenter tout cela.

Si on les met dans un tacatá, on rate une phase vitale de leur développement moteur. De plus, lorsque l’enfant est soutenu avec ses mains pour marcher, il établira des points d’équilibre erronés, qui ne sont pas ceux dont il aura besoin plus tard pour commencer la marche par lui-même », explique la pédiatre Lucía Galán dans son livre ‘El gran libro de Lucía, mon pédiatre. ‘

Que pensez-vous du reste des associations pédiatriques, au-delà de l’espagnole ?

Dans tous les pays de notre environnement culturel, les sociétés professionnelles déconseillent l’utilisation de la marchette, à tel point que sa publicité et sa commercialisation au Canada sont interdites, et c’est une section que l’Union européenne inclut dans l’évaluation de la sécurité des enfants dans les écoles. pays membres.

Il semble logique que, si le marcheur augmente la probabilité d’accidents et, en plus, ne favorise pas leur développement psychomoteur, il n’y a pas d’argument valable pour continuer à les utiliser.