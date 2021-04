Pourquoi ce PDG de la technologie de Seattle a retiré son entreprise du centre-ville et ne reviendra pas de sitôt

Scott Moore, PDG d’Ad Lightning, sur le balcon du troisième étage devant son ancien bureau à Seattle, après une fusillade au centre-ville de Seattle en janvier 2020 (Crédit: . File Photo / Kurt Schlosser)

«Tant qu’il n’y aura pas de solution crédible et durable à la criminalité et à l’itinérance dans le centre-ville, je pense que Seattle aura du mal à attirer les entreprises technologiques. … Les dirigeants du gouvernement de Seattle doivent envoyer un signal clair indiquant qu’ils souhaitent que les entreprises reviennent au centre-ville. »

C’était le sentiment exprimé par Scott Moore, PDG de la start-up de Seattle Ad Lightning, dans la couverture de . cette semaine d’un nouvel effort d’une coalition de chefs d’entreprise du centre-ville et de représentants à but non lucratif pour revoir l’approche de la ville face à la question du sans-abrisme. Seattle «devient non compétitive» par rapport aux communautés de l’Eastside, a déclaré Moore.

Dans cet épisode du podcast ., l’ancien cadre de Microsoft, Yahoo et Cheezburger rejoint Mike Lewis et John Cook de . pour discuter plus en détail de ses expériences. Il explique pourquoi Ad Lightning a quitté son bail du centre-ville de Seattle l’année dernière et ne prévoit pas de retourner à Seattle chaque fois que ses employés recommenceront à travailler en personne.

Dans des nouvelles connexes cette semaine, Amazon a déclaré qu’il s’attend à ce que la plupart des employés des bureaux d’entreprise américains reviennent au bureau au début de l’automne, y compris son campus du siège au nord du centre-ville de Seattle. Dans le même temps, Amazon renforce sa présence dans la ville voisine de Bellevue, dans l’État de Washington, avec des plans pour y employer 25 000 personnes.

En tant que résident de Seattle depuis plus de 30 ans et membre actuel du conseil municipal de la ville de Clyde Hill Eastside, Moore a déclaré dans l’émission qu’il n’avait pas pris la décision de quitter le centre-ville de Seattle à la légère et qu’il n’en était pas heureux. .

«Mais ce que j’ai observé en particulier ces cinq à dix dernières années, c’est une attitude à Seattle que je qualifierais d’anti-business, et en quelque sorte d’anti-emploi, et qui s’est certainement accélérée ces dernières années», a-t-il déclaré. . «Et c’est dommage.»

Les dirigeants du gouvernement de Seattle doivent envoyer un signal clair qu’ils veulent que les entreprises reviennent au centre-ville.

Moore a cité la proposition de taxe d’entrée de Seattle comme un exemple de l’environnement anti-entreprise. La taxe sur les entreprises les plus rentables de la ville, destinée à lutter contre le sans-abrisme, a été abrogée peu de temps après son adoption en 2018 au milieu de l’opposition d’Amazon et d’autres.

En outre, Moore a évoqué les problèmes d’infrastructure, les embouteillages et la crise du sans-abrisme. Mais le crime est le plus gros problème, a-t-il déclaré, citant comme exemple la fusillade qui a eu lieu en janvier 2020 devant sa fenêtre dans le bâtiment de Gibraltar au centre-ville de Seattle.

«À l’heure actuelle, le grand livre est biaisé contre Seattle, dans mon esprit, principalement à cause du crime», a déclaré Moore. «J’ai beaucoup d’employés qui ne se sentent pas en sécurité au centre-ville. Et puis en plus, les problèmes de transit. … Et si vous comparez ces facteurs à Eastside, Bellevue, Redmond, Kirkland et même en bas, Renton va bien faire. Tous ces domaines sont essentiellement en concurrence avec le centre-ville de Seattle. Et je pense qu’ils vont bénéficier des problèmes de Seattle.

Le gouvernement de Seattle, a-t-il dit, «doit envoyer un signal très clair qu’il veut des emplois technologiques dans la ville.»

Écoutez le podcast complet ci-dessus, qui comprend également une discussion sur le marché du financement des startups, l’engouement pour la NFT et les tendances des startups médiatiques. Abonnez-vous à . dans n’importe quelle application de podcast.

Podcast édité et produit par Curt Milton. Musique de Daniel LK Caldwell.