Depuis un certain temps maintenant, le sentiment du marché envers Bitcoin est que Bitcoin est désormais bien établi en tant que couverture contre l’inflation. Les partisans convaincus du Bitcoin ainsi que les observateurs du marché du secteur financier traditionnel semblent s’accorder sur le fait que Bitcoin a atteint le statut d’or numérique.

Cependant, il semblerait que le sentiment pour Bitcoin ait pris des racines encore plus profondes, car certains chiffres clés commencent à le considérer comme plus qu’un simple actif de couverture contre l’inflation. Pour la PDG et CIO de Soros Fund, Dawn Fitzpatrick, Bitcoin a « franchi le gouffre » et ne peut plus être considéré uniquement comme une couverture contre l’inflation.

Elle a fait cette affirmation en discutant avec Erik Schatzker de Bloomberg de ses perspectives de marché, en particulier en ce qui concerne la croissance de l’inflation à l’échelle mondiale.

« Le bitcoin est à 50 000 $ et je pense que c’est la chose vraiment intéressante, je ne suis pas sûr que le bitcoin ne soit considéré ici que comme une couverture contre l’inflation », a-t-elle déclaré, ajoutant: « Je pense qu’il a franchi le gouffre vers le grand public. »

Les indicateurs clés qu’elle souligne pour étayer son argument étaient la capitalisation boursière du marché de la crypto-monnaie qui avait dépassé les 2 000 milliards de dollars et l’adoption qui avait maintenant dépassé les 200 millions d’utilisateurs dans le monde.

Au cours de l’entretien, elle a également révélé que le fonds Soros, fondé par George Soros, qui gère plus de 6 milliards de dollars d’actifs, était très préoccupé par l’inflation et stockait des liquidités en prévision d’un krach boursier imminent. Elle a également révélé qu’ils détenaient « quelques pièces », bien qu’elle ne sache pas clairement dans quelles crypto-monnaies.

Sa position sur Bitcoin est intéressante car elle va plus loin que le Bitcoin en tant que récit «d’or numérique» déjà bien établi. Pendant ce temps, il existe encore plusieurs autres récits qui sont également poussés dans l’espace cryptographique par les principaux acteurs du marché.

Pour Chamath Palihapitiya, promoteur de Bitcoin et capital-risqueur milliardaire, Bitcoin a effectivement remplacé l’or comme actif de couverture de facto contre l’inflation. Son sentiment semble également être partagé par une foule d’autres investisseurs et milliardaires de premier plan. Au cours des dernières années, plusieurs milliardaires ont révélé qu’ils avaient acquis une exposition au Bitcoin et aux crypto-monnaies principalement pour diversifier leurs portefeuilles et se protéger contre l’inflation.

Le milliardaire Paul Tudor Jones, tout en exprimant ses inquiétudes au sujet de l’inflation il y a quelque temps, a décrit Bitcoin comme un excellent diversificateur de portefeuille pour protéger la richesse au fil du temps, révélant qu’il pouvait « aller à fond sur les métiers de l’inflation », augmentant son exposition à l’or, Bitcoin et matières premières si les États-Unis ne renversent pas leur philosophie politique actuelle.

Les craintes d’inflation se sont accrues depuis l’année dernière suite à la pandémie qui a ralenti de nombreuses économies. Aux États-Unis, les inquiétudes sont principalement dues à la masse monétaire croissante de la Réserve fédérale américaine. Les données suggèrent qu’au cours de la dernière année, la masse monétaire a augmenté de plus de 12%, créant un risque de dépréciation de la monnaie.

Malgré ce que disent les critiques de Bitcoin, les données suggèrent que la crypto-monnaie pionnière ronge déjà la part de marché de l’or, ce qui la rend plus établie en tant que couverture contre l’inflation alors même que les économies ont du mal à se remettre de l’inflation.