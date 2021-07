Pourquoi ce realme mobile à seulement 159 euros devrait faire trembler les autres marques | La technologie

Il existe de nombreux téléphones bon marché à vendre, à commencer par le Xiaomi, bien qu’il soit vraiment pressant avec plusieurs modèles en dessous en termes de prix, comme c’est le cas du realme 8 5G.

Il y a une marque qui continue d’appuyer sur l’accélérateur en Espagne, et non, ce n’est pas Xiaomi mais realme. Le débarquement de cette firme asiatique en Occident va de plus en plus fort et met en difficulté la domination de sa compatriote.

Sans aller plus loin, il existe plusieurs offres realme sur Amazon qui font des ventes massives, une série de ventes qui comprend pratiquement tout et qui mène probablement au realme 8 5G, un mobile que nous avons pu soumettre à analyse et qui ne coûte temporairement que 159€.

C’est un prix assez compétitif, au point de rendre la concurrence nerveuse, et c’est que ses spécifications sont plus conformes aux mobiles qui coûtent beaucoup plus cher.

Le smartphone 5G le moins cher de realme avec un écran de 6,5 pouces à 90 Hz, un processeur octa core et jusqu’à 128 Go de stockage.

Assez moins cher que le Redmi Note 10, son principal concurrent

Le Redmi Note 10 dans sa version 5G dépasse les 200 euros, et cela sur le papier n’est pas sensiblement meilleur que ce royaume.

Un mobile avec la 5G à un prix vraiment avantageux

Bien qu’il existe déjà de nombreux téléphones bon marché avec la 5G, il n’y en a pas tellement qui descendent en dessous de 200 €. Le realme 8 5G pulvérise ce chiffre en ce moment.

Batterie de 5000 mAh et charge rapide à 30W : peu d’inconvénients en terme d’autonomie

Comme nous l’avons vu de première main, ce mobile a une batterie pendant plus d’un jour, voire deux, donc rien ne peut être critiqué à cet égard.

Écran Full HD 90Hz, probablement le moins cher du genre

Les écrans 60 Hz résistent dans la plage d’entrée. On apprécie que j’ai vraiment fait le grand saut à 90 Hz sur cet appareil, chose qui favorise grandement le visionnage de vidéo.

Son processeur, le Mediatek Dimensity 700, fonctionne pratiquement comme un milieu de gamme

Les processeurs Mediatek de nouvelle génération se distinguent par leur connectivité, presque tous en 5G, mais aussi par la fluidité qu’ils sont capables de donner à Android.

La caméra principale offre des résultats plus que satisfaisants

Il y a trois appareils photo sur ce téléphone, même si à vrai dire un seul est pressé au maximum, assez pour avoir de très bonnes photos de jour comme de nuit.

Le smartphone 5G le moins cher de realme avec un écran de 6,5 pouces à 90 Hz, un processeur octa core et jusqu’à 128 Go de stockage.