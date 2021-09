Pourquoi ce robot aspirateur de 10 000 Pa de puissance est une aubaine maintenant qu’il est réduit à 39 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il existe de nombreux aspirateurs robots à bas prix à vendre, bien qu’ils n’aient généralement pas autant de puissance que ceux qui sont un peu plus chers. À l’heure actuelle, il existe un modèle avec une puissance de 10 000 Pa à un prix avantageux.

Les aspirateurs robots sont devenus l’un des appareils phares, en raison de leur utilité et parce qu’ils sont de plus en plus économiques, notamment grâce à la force de marques qui misent sur des prix bas, comme les espagnols Cecotec et Xiaomi.

Il va sans dire que les modèles de robots les moins chers, ceux à 200 euros ou moins, sont suffisamment complets pour un aspirateur basique, même s’ils manquent de fonctionnalités avancées qui nécessitent un peu plus de grattage dans la poche, mais pas trop.

Un bon exemple en est le Conga 6090 Ultra, qui ne coûte que 379 euros (temporairement, bien sûr) et qui, entre autres, atteint 10 000 Pa de puissance d’aspiration, doublant ou triplant les valeurs normales. Ici, nous vous expliquons pourquoi c’est l’un des meilleurs aspirateurs robots que vous pouvez acheter.

Ce robot aspirateur est l’un des plus avancés du moment. Passez l’aspirateur, frottez et essuyez. De plus, il est compatible avec Alexa et Google Assistant.

10 000 Pa pour aspirer absolument tous les types de saleté, et à un prix bien inférieur à la concurrence

Même si le chiffre ne dit pas grand-chose, il faut noter que d’autres robots comme le Roomba 981 n’atteignent même pas la moitié de ces 10 000 Pa, et qu’ils sont bien plus chers que les 379 euros du Conga 6090 Ultra.

Livraison gratuite depuis l’Espagne et au même prix dans deux magasins

La boutique officielle Cecotec propose la livraison gratuite depuis l’Espagne, mais si vous préférez, vous pouvez également l’acheter sur Amazon au même prix.

Aspirateur mais aussi vadrouille et vadrouille : un robot 4 en 1 pour oublier diverses tâches

Comme presque tous les Congas Cecotec, ce modèle nettoie également grâce à sa serpillière, qui peut être humide ou sèche, selon vos préférences.

Une application très complète pleine d’options

Depuis l’application Conga, vous pouvez choisir le mode d’aspiration ou de récurage que vous souhaitez et même commander le nettoyage par pièces, entre autres.

Brosse Jalisco incluse, idéale pour les petites particules et les poils d’animaux

Si vous avez des chiens, des chats ou d’autres animaux à la maison, le Conga 6090 Ultra est idéal. Il peut pratiquement tout enlever grâce à sa puissance et à la nouvelle brosse de type jalisco.

Compatible avec les assistants virtuels

À partir de l’application, vous pouvez activer et même programmer le nettoyage, bien que si vous avez un haut-parleur intelligent à la maison, vous pouvez également le faire avec des commandes vocales.

