Pourquoi ce robot culinaire Moulinex pour seulement 283 € est l’alternative parfaite encore moins chère au robot Lidl | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

De plus en plus de fabricants mettent en vente leurs appareils de cuisine, presque toujours orientés vers le segment low cost. En plus du célèbre robot Lidl, il y en a d’autres qui en valent la peine.

Moulinex est une entreprise avec beaucoup d’expérience en matière d’électronique pour la cuisine, avec toutes sortes d’accessoires tels que mixeurs, hachoirs, grille-pain et plus, donc l’étape logique était d’avoir également votre propre robot de cuisine.

Il s’agit du Moulinex ClickChef, que vous pouvez acheter pour seulement 283 euros sur Amazon et qui se distingue par un très bon rapport qualité-prix. Dis que c’est une alternative bon marché au robot culinaire Lidl et au Thermomix, avec des caractéristiques plus que dignes pour ce qu’il en coûte.

Ici, nous vous expliquons quelles sont les raisons pour lesquelles c’est l’un des meilleurs robots de cuisine du moment.

Ce robot culinaire d’une capacité de 3,5 L comprend un cuiseur vapeur et un livre de recettes. Il dispose de 32 fonctions différentes et de 8 programmes de cuisson, quelque chose d’étonnant pour son petit prix.

Beaucoup moins cher que d’autres modèles similaires

Pour se faire une idée de la qualité de cette offre Amazon, il suffit de mentionner que le Monsieur Cuisine Connect (le robot de Lidl) coûte 359 euros et est considéré comme une véritable aubaine.

Capacité de 3,6L, assez pour cuisiner des portions très généreuses

Certains modèles extrêmement abordables sont plus abordables que ce Moulinex Clickchef, même s’ils manquent de capacité. Avec un réservoir de 3,6 L, vous ne manquerez pas de nourriture dans vos portions.

32 fonctions et 8 programmes

La polyvalence est son principal avantage, et c’est qu’il vous permet de faire pratiquement tout avec votre nourriture grâce à ses fonctions et modes.

Mijoter, bien mieux qu’une mijoteuse

Les mijoteuses sont très à la mode, bien que ce robot culinaire puisse faire de même puisque c’est l’une de ses fonctions.

Avec cuiseur vapeur et accessoires inclus et sans frais supplémentaires

Ce modèle est livré complet, avec tous ses gadgets, dont le steamer si utile dans bien des cas.

Prix ​​très réduit, livraison gratuite et essai d’un mois

Ce prix, 289 euros, est proposé par Amazon. La marque s’engage à proposer également un mois d’essai sur son produit et la livraison est totalement gratuite.

Ce robot culinaire d’une capacité de 3,5 L comprend un cuiseur vapeur et un livre de recettes. Il dispose de 32 fonctions différentes et de 8 programmes de cuisson, quelque chose d’étonnant pour son petit prix.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.