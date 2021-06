Pourquoi ce scooter électrique réduit à 299 € est meilleur que Xiaomi | Moteur

in

La marque espagnole Cecotec vend pratiquement de tout, des robots de cuisine aux scooters électriques, en pariant toujours sur un prix très bas. Son Bongo Series A est capable de tenir tête au scooter électrique Xiaomi Mi. Nous vous disons pourquoi.

Les scooters électriques ont multiplié leur présence ces dernières années dans toutes les villes espagnoles, avec une écrasante majorité de modèles Xiaomi, même s’ils ne manquent certainement pas de concurrence.

L’une des alternatives au scooter électrique Xiaomi est espagnole, de la marque valencienne Cecotec, qui propose également à la vente des modèles assez bon marché, cas du Bongo Serie A qui en ce moment est réduit à seulement 299 euros dans sa boutique en ligne.

Il a la livraison gratuite et une autonomie et une puissance similaires à celles du scooter électrique Xiaomi Mi, ce qui est un peu plus cher, bien qu’à d’autres égards, il le dépasse. Nous vous disons dans lesquels.

La trottinette électrique Cecotec dispose d’un moteur de 350 W et d’une batterie qui lui permet d’atteindre une autonomie allant jusqu’à 25 kilomètres pour pouvoir se déplacer dans votre ville en toute liberté et elle ne pèse que 13,5 kg.

Batterie amovible

Les scooters ont généralement une batterie d’environ 25 km. Le Bongo Serie A l’a, mais dans son écrin il offre la possibilité d’acheter une batterie supplémentaire pour les échanger afin de doubler son autonomie.

Seulement 4-5 heures de charge

La charge de ce scooter est relativement rapide, bien plus que celles de certains modèles d’autres marques, comme Xiaomi, qui peuvent être laissées en 6-7 heures.

Puissance de crête de 700 W

Si vous habitez dans une ville avec beaucoup de dénivelés, les 700W de puissance maximale de ce Cecotec Bongo Serie A vous seront utiles pour gravir les collines sans trop de problèmes.

Prix ​​très abordable

Bien qu’il coûte normalement 329 euros, ce qui est maintenant réduit à 299 euros le rend l’un des meilleurs rapport qualité prix si vous souhaitez acheter une trottinette électrique pas chère.

