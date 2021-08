Pourquoi ce thriller de Ben Affleck était à la mode hier soir

Le film de Ben Affleck 2016 The Accountant n’est pas nécessairement un film qui est encore dans l’air du temps. Le thriller, qui parle d’un comptable qui travaille avec des organisations criminelles, a été un grand succès dans les salles (gagnant 152 millions de dollars contre un budget de 44 millions de dollars) et est également devenu le film le plus loué de 2018. Cependant, ce n’est pas exactement un film qui revient régulièrement pendant le discours en ligne. Cependant, ce fait a brièvement changé vendredi soir lorsqu’une rafale de personnes parlaient toutes de The Accountant à la fois.

Le film a récemment été diffusé sur le câble via la syndication sur TNT, et vendredi soir était la dernière heure de diffusion. Cependant, la fin de sa diffusion a conduit à l’un des plus grands moments de lutte de 2021 : les débuts de CM Punk dans All Elite Wrestling. Punk, de son vrai nom Philip Brooks, est deux fois champion de la WWE et trois fois champion du monde des poids lourds (WWE) qui est hors de combat depuis plus de sept ans. Ses débuts ont fait l’objet de nombreuses rumeurs pour l’épisode de vendredi soir d’AEW Rampage, donc de nombreux fans de catch se sont connectés tôt pour se préparer à la diffusion.

Sans blague, chaque fois que j’allume TNT pour regarder AEW, le comptable est allumé. ça doit être leur film préféré – KaijuKyle (membre non officiel de Funky Express) (@SpicySpaceCow) 21 août 2021

En conséquence, beaucoup de gens ont vu au hasard les dernières minutes de The Accountant. Beaucoup de ces fans de catch avides se sont tournés vers Twitter pour peser sur le film hors de son contexte, tout en notant à quel point c’était étrange pour le programme AEW. Les téléspectateurs réguliers de Rampage récemment lancé et de l’émission principale AEW Dynamite ont également noté que c’était loin d’être la première fois que TNT avait prévu ce film d’Affleck avant de diffuser des émissions de catch.

“À en juger par mon expérience personnelle en me connectant à TNT uniquement pour regarder AEW, je suis amené à croire que The Accountant est l’un des trois films que la chaîne a jamais diffusés”, a écrit une personne. Un autre téléspectateur a ajouté: “J’ai vu les cinq dernières minutes de THE ACCOUNTANT avant une émission AEW ou une autre environ 1 000 fois et je n’ai toujours pas la moindre idée de ce dont parle ce film. Un comptable, je suppose.”

Beaucoup de questions sur ce tableau. 🐕 ♣️ – Jon Solomon (@jonsolomon) 21 août 2021

Un troisième fan d’AEW a théorisé: “Ce sera probablement le plus grand nombre de personnes qui ont regardé les crédits de The Accountant en même temps dans l’histoire.” Bien qu’aucune donnée d’évaluation ne soit encore disponible, les débuts de Punk ont ​​sûrement conduit à une sorte de bosse pour AEW Rampage, et donc, une bosse probable dans le dernier segment de The Accountant. Peut-être même que certains de ces fans de catch seront inspirés pour regarder le film complet, qui met également en vedette Anna Kendrick, JK Simmons et Jon Bernthal.