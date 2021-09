Pourquoi cela n’est-il pas discuté ? Entretien avec Gary Gensler

tldr; Le président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, sera interviewé par le chroniqueur du Washington Post David Ignatius le 21 septembre à 12h00 HE sur la croissance des plateformes de trading numériques et son appel à des informations financières plus strictes sur la durabilité. Il a été nommé par le président américain Joseph R. Biden pour présider la SEC le 3 février 2021 et confirmé par le Sénat américain le 14 avril 2021.

