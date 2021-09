Pourquoi cela sonne la fin de OnePlus tel que nous le connaissons

Vers la fin de l’année dernière, nous avons publié un article d’opinion intitulé “L’oppo-ification de OnePlus s’aggrave”. L’article soutenait essentiellement que OnePlus se transformait lentement en Oppo. Nous avons souligné la sortie du co-fondateur Carl Pei et la sortie des rebranding flagrants d’Oppo comme des pierres de touche majeures.

Nous avons maintenant des nouvelles du PDG et co-fondateur de OnePlus, Pete Lau, que la société entre dans une nouvelle phase, qu’il a appelée « OnePlus 2.0 ». Cependant, je pense que c’est un abus de langage. D’après ce que Lau nous a dit jusqu’à présent, ce n’est pas OnePlus 2.0, mais “OppoPlus 1.0”.

Lau soutient qu’Oxygen OS n’existera que de nom ou sera simplement remplacé par un système d’exploitation unifié encore non nommé qui atterrira sur les téléphones OnePlus et Oppo. Les équipes d’ingénierie et de développement autrefois individuelles de OnePlus et Oppo sont désormais entièrement fusionnées. Fait révélateur, les seules équipes qui n’ont pas fusionné sont les relations publiques, qui continueront à travailler individuellement sur leurs marques respectives.

L’écriture est sur le mur. L’Oppo-ification de OnePlus que nous avons appelée l’année dernière est maintenant terminée. C’est la fin d’une époque.

Mais OnePlus a toujours été Oppo, non ?

Ceux d’entre vous qui lisent ceci qui ont suivi la trajectoire de OnePlus pensent probablement que OnePlus et Oppo ont toujours été interchangeables. Malgré l’insistance des deux sociétés sur le contraire, il est facile de tracer des lignes droites d’un produit OnePlus au produit Oppo qui l’a “inspiré”.

Bien que je convienne volontiers que OnePlus existe sur le dos d’Oppo depuis le début, OnePlus est rapidement devenu son propre truc. Ses produits avaient un style unique, son logiciel était très différent et son image de marque et son « attitude » contrastaient fortement avec celles d’Oppo. Pour moi, OnePlus s’apparentait à la représentation du Joker par Joaquin Phoenix: il a fait du rôle son propre truc incroyable malgré l’inspiration évidente de la représentation antérieure du même personnage par Heath Ledger.

Maintenant, cependant, Lau semble s’éloigner de cette identité unique aussi rapidement qu’il le peut. En fait, il a même fait un court documentaire à ce sujet. Intitulé “New Journey”, il traite de la relocalisation des membres du personnel OnePlus vers de nouveaux bureaux partagés avec les employés d’Oppo. C’est aussi déprimant et ennuyeux que cela puisse paraître. Plus révélateur, cependant, il y a une section où un employé de OnePlus qualifie les débuts de la marque de « dangereux » et admet que l’identité a maintenant disparu. Cela ne devient pas beaucoup plus direct que cela.

Je suis sûr que Lau a des raisons d’initier cette transition géante. Peut-être que OnePlus ne se porte pas assez bien financièrement. Peut-être pense-t-il que se débarrasser des aspects « dangereux » de l’entreprise la rendra plus prospère à long terme. Ou, peut-être qu’il ne s’agit pas vraiment de OnePlus et qu’il s’agit plutôt d’un changement tactique pour hisser Oppo sur des marchés qu’il ne peut pas toucher, comme les États-Unis.

Quoi qu’il en soit, OnePlus et Oppo ont toujours été liés, mais différents. Ce n’est plus vrai, cependant.

L’avenir est inévitablement similitude

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Comme c’est la norme avec OnePlus, il y a des tonnes de points d’interrogation autour de la révélation de OnePlus 2.0. Nous ne connaissons pas le nom de l’OS unifié qui hybridera Oxygen OS et Color OS. De manière frustrante, nous ne connaissons pas non plus la liste complète des téléphones OnePlus/Oppo qui bénéficieront de ce nouveau système d’exploitation. Nous ne savons pas quels seront les facteurs déterminants pour savoir si un nouvel appareil est livré avec un logo Oppo ou un logo OnePlus. Tant de questions.

Comme mentionné précédemment, nous savons que les équipes Oppo/OnePlus sont maintenant fusionnées (après avoir perdu environ 20% de l’équipe Oppo, malheureusement). Cependant, la seule grande équipe aura des équipes de petits groupes qui dirigeront la création de nouveaux produits. En d’autres termes, l’équipe qui fabrique le prochain téléphone Oppo pourrait avoir un groupe de personnes différent de celui qui conçoit le prochain téléphone OnePlus, même s’ils proviennent tous du même groupe et pourraient même comporter un certain croisement. Lau semble très confiant que cela conduira à de meilleurs produits.

Si toutes les idées pour deux marques distinctes proviennent d’un même groupe de personnes, quel degré d’individualisme peut-il y avoir ?

Pour moi, cependant, cela semble être une recette pour l’homogénéité. Il n’est pas facile pour un designer de jongler en interne avec les différences subtiles entre le produit d’une entreprise et un autre. Il est inévitable que certains aspects de chaque variante saignent à travers les lignes. À terme, cela pourrait conduire à ce qu’il n’y ait pas beaucoup de différence entre un téléphone Oppo et un téléphone OnePlus – surtout si l’on considère que le logiciel sera à peu près le même sur les deux !

L’essentiel ici est que ceux d’entre vous qui pensent qu’il y a eu peu de différence entre OnePlus et Oppo au fil des ans n’ont encore rien vu. Si l’opposition de OnePlus se poursuit sans relâche, vous reconnaîtrez rapidement à quel point OnePlus était vraiment différent.

Est-ce que cela va être une erreur de style Windows 8?

Depuis notre conversation avec Pete Lau à propos de OnePlus 2.0, il est clair qu’il pense que c’est une excellente nouvelle pour les fans de la marque. Il a vanté de nombreux points positifs, tels qu’une R&D meilleure/plus rapide, des mises à jour logicielles plus rapides et plus stables et un portefeuille élargi mieux adapté à des régions spécifiques.

Bien que tout cela sonne bien, cela ne signifie pas grand-chose pour les fans de OnePlus si toute l’identité de la marque est sacrifiée. Cela me rappelle un peu la débâcle de Windows 8. Microsoft a essayé de réorganiser complètement Windows, en le rendant plus tactile et en supprimant les éléments de base de Windows, tels que le bouton Démarrer. Les gens détestaient ça. Ils l’ont détesté parce que Windows a une certaine apparence depuis sa création et c’est ce à quoi les gens s’attendent. Cela fait partie de l’identité de la marque.

Microsoft a fait d’énormes erreurs en essayant de reformater Windows. OnePlus commet-il les mêmes erreurs ?

Finalement, Windows 8.1 a ramené un pseudo-bouton de démarrage, mais même cela n’a pas suffi. Windows 10 a ramené l’aspect et la convivialité d’origine de Windows et les gens l’ont à nouveau adoré. Je crains que Lau ne fasse la même erreur ici avec OnePlus 2.0. Il pense que c’est une ascension de la marque vers une nouvelle hauteur, mais d’où je suis assis, cela ressemble à une marque qui abandonne les éléments que les gens aiment vraiment chez elle.

À mon avis, il n’y a aucun moyen pour Lau de faire tourner cela de manière positive. OnePlus 2.0 n’est en réalité qu’OppoPlus 1.0 et signifie la fin de l’une de mes marques de smartphones préférées.