Pourquoi Celebrity Big Brother Season 3 devrait être un suivi parfait de BB23

Big Brother: Celebrity Edition, également connu sous le nom de Celebrity Big Brother, revient sur CBS pour la première fois depuis la diffusion de la saison 2 en janvier 2019. Malheureusement, les détails sont rares sur qui est impliqué et ce qui sera différent cette saison par rapport aux saisons précédentes. Pour les inconnus, Celebrity Big Brother est généralement un jeu plus court que le Big Brother standard, sans jury séquestré et cinq joueurs toujours dans la maison le soir de la finale. C’est un grand changement par rapport à la norme, mais je pense que ce sera parfait pour de nombreux fans après la saison 23 pour plusieurs raisons.