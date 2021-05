Pourquoi certaines personnes entièrement vaccinées portent encore des masques

Complètement vaxxé, et toujours masqué.

L’habitude de se masquer n’a pas été si facilement changée par les nouvelles directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – du moins dans les premiers jours suivant sa publication, selon un nouveau sondage de Vox et Data for Progress. La plupart des répondants (61%), dont plus de la moitié de ceux qui sont entièrement vaccinés, ont déclaré qu’ils continuaient à porter des masques à l’extérieur.

L’enquête auprès de 1203 électeurs inscrits a été réalisée du 14 au 17 mai – les quatre jours après l’annonce du CDC selon laquelle, selon les lois nationales et locales, les personnes vaccinées n’avaient pas besoin de porter de masques dans la plupart des environnements intérieurs ou extérieurs.

Quarante-neuf pour cent des répondants vaccinés et non vaccinés qui portent encore des masques ont déclaré qu’ils l’avaient fait pour se protéger du coronavirus, 42% ont déclaré qu’ils voulaient s’assurer de ne pas propager le virus à leur entourage, et 21% ont déclaré qu’ils portaient des masques pour se protéger des maladies autres que le coronavirus. Seulement 8% ont déclaré qu’ils portaient des masques parce qu’ils craignaient que les autres les jugent, et seulement 6% ont déclaré qu’ils le faisaient parce que c’était une expression de leurs opinions politiques.

Parmi les répondants entièrement vaccinés qui continuent de porter des masques à l’extérieur, 64% ont déclaré qu’ils voulaient se protéger, 65% ont déclaré qu’ils voulaient s’assurer qu’ils ne propageaient pas le coronavirus et 28% ont déclaré qu’ils voulaient se protéger d’autres maladies. Sept pour cent ont dit qu’ils portaient des masques à l’extérieur parce qu’ils craignaient que les gens les jugent, et 6 pour cent ont dit qu’ils le faisaient pour exprimer un point de vue politique.

Le pourcentage de personnes qui se masquent encore – en particulier parmi les personnes entièrement vaccinées – peut avoir changé dans les neuf jours qui ont suivi la clôture du scrutin et à mesure que de plus en plus de personnes ont appris les nouvelles directives. De plus en plus d’États et d’entreprises ont depuis assoupli leurs règles conformément à la direction du CDC, et les scientifiques ont réitéré que les vaccins fonctionnent vraiment. Pourtant, certaines personnes peuvent continuer à porter des masques pour diverses raisons, même si elles ne sont plus nécessaires.

Les vaccins fonctionnent. Mais les gens peuvent encore masquer pour diverses raisons.

Comme le montre l’enquête, la plupart des personnes qui masquent sont motivées par leur santé ou celle de leur entourage. Certaines personnes vaccinées ont déclaré à USA Today qu’elles prévoyaient de continuer à se masquer en partie pour protéger les enfants qui n’ont pas pu recevoir de vaccin, ainsi que pour protéger les personnes qu’ils connaissent et qui ont un système immunitaire affaibli.

«Le port d’un masque semble être une si petite tâche pour les aider à rester en sécurité. De plus, je ne voudrais pas les confondre en les obligeant à porter un masque dans un magasin, mais je ne le fais pas », a déclaré au journal Erin Eilskov, mère de deux enfants.

Comme l’a rapporté l’affilié de NBC WBAL dans le Maryland, certaines personnes peuvent également se sentir anxieuses de changer leur masque après un an à prendre l’habitude et à vivre le traumatisme de la pandémie. Une fois vaccinés, ajuster leur comportement est une chose à laquelle les gens peuvent travailler progressivement s’ils ne sont pas à l’aise de modifier complètement leur routine, ont déclaré des experts en santé mentale à Refinery29.

Même si de plus en plus d’États et d’entreprises assouplissent leurs mandats de masques en réponse aux nouvelles directives du CDC, certaines personnes continueront de porter des masques pour diverses raisons.Genaro Molina / Los Angeles Times / .

«La plupart des raisons pour lesquelles même les personnes vaccinées portent des masques, c’est qu’il est difficile de s’imprégner complètement de ces données. Cela fait vraiment peur. Nous venons de passer une période vraiment anxieuse… les gens sont traumatisés et ils se sentent plus en sécurité avec le masque. Et je pense que c’est absolument parfait », a déclaré au Guardian Monica Gandhi, médecin spécialiste des maladies infectieuses et professeur à l’Université de Californie à San Francisco.

Pour certains, la décision se résume à un manque de confiance, à la fois envers les personnes non vaccinées qu’ils pourraient rencontrer et dans les conseils d’institutions comme le CDC, qui ont envoyé des messages contradictoires sur le port du masque au début de la pandémie.

Il y a environ deux semaines, le CDC a annoncé que le nombre croissant de preuves démontrant de faibles taux de transmission parmi les personnes vaccinées avait contribué à sa décision de publier de nouvelles directives sur les masques. Comme l’a écrit German Lopez de Vox, il est probable qu’une partie de l’impulsion derrière cette décision était de démontrer les avantages de la vaccination et de fournir une meilleure incitation à ceux qui ne sont pas encore vaccinés à envisager de franchir cette étape.

“Nous avons tous aspiré à ce moment – quand nous pouvons revenir à un certain sens de la normalité”, a déclaré la directrice du CDC Rochelle Walensky aux journalistes le jour de l’annonce. «Sur la base de la trajectoire descendante continue des cas, des données scientifiques sur les performances de nos vaccins et de notre compréhension de la façon dont le virus se propage, ce moment est venu pour ceux qui sont complètement vaccinés.»

Certains ont adopté les directives depuis leur entrée en vigueur, mais comme l’a signalé Lopez, les nouvelles règles ont également semé la confusion concernant leur application:

Dans les lieux publics, les gens sont-ils simplement censés croire que les sans masque sont vaccinés? Les entreprises commenceront-elles à demander une preuve de vaccination avant que quelqu’un ne puisse jeter le masque? Y aura-t-il une application quelconque ou supposera-t-on que les non-vaccinés sont laissés à eux-mêmes? Tout cela reste à voir.

Certains experts en santé publique ont critiqué le moment choisi pour l’annonce, car de nombreux adultes n’ont pas encore été complètement vaccinés et la plupart des enfants ne sont toujours pas admissibles. Cela vaut la peine de le rappeler: les vaccins fonctionnent. La décision du CDC est scientifiquement fondée et témoigne à la fois de l’efficacité des vaccins et de la confiance de l’agence de santé publique en eux, a expliqué Brian Resnick de Vox.

L’inégalité de la prise du vaccin, cependant, et les difficultés liées à sa vérification, ont contribué à certaines des questions soulevées.

La moitié de tous les adultes américains sont entièrement vaccinés, mais leur utilisation est inégale

Plus de 39 pour cent des personnes aux États-Unis, dont 50 pour cent des adultes, ont été complètement vaccinés jusqu’à présent, selon le suivi du CDC.

Quarante-neuf pour cent de toutes les personnes interrogées dans le sondage Vox / DFP ont déclaré qu’elles étaient complètement vaccinées, bien que ces taux diffèrent selon les lignes de parti: 57 pour cent des démocrates, 48 ​​pour cent des indépendants et 40 pour cent des républicains ont déclaré avoir reçu toutes les injections. obligatoire. Cinquante-huit pour cent de toutes les personnes, dont 69 pour cent des démocrates, 55 pour cent des indépendants et 46 pour cent des républicains, avaient déjà reçu au moins une dose du vaccin. Et 16 pour cent – 4 pour cent des démocrates, 19 pour cent des indépendants et 30 pour cent des républicains – ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de se faire vacciner.

L’enquête Vox et Data for Progress a révélé que la plupart des personnes qui masquent étaient motivées par leur santé ou celle de leur entourage.Genaro Molina / Los Angeles Times / .

Une pluralité de personnes, 42 pour cent, ont déclaré qu’ils vaccineraient leur enfant dès qu’un vaccin serait «approuvé et jugé sûr» pour leur groupe d’âge, tandis que 16 pour cent ont déclaré qu’ils ne le feraient qu’après que d’autres parents qu’ils connaissent l’avaient fait, et 20 pour cent le feraient si l’école de leur enfant l’exigeait. Quinze pour cent ont déclaré qu’ils n’avaient pas du tout l’intention de vacciner leur enfant. Les réponses à cette question différaient également quelque peu selon les partis: 47% des démocrates prévoyaient de vacciner leur enfant dès que possible, tandis que 2% ont déclaré qu’ils ne le feraient pas, contre 30% des républicains interrogés aux deux questions.

Pour une pluralité de personnes interrogées (46%), un retour à la normale – ou aux comportements généraux qu’ils avaient avant la pandémie, comme assister à une fête en salle avec un grand groupe de personnes – était lié au fait que les États-Unis atteignaient l’immunité collective ou un taux de vaccination suffisamment élevé pour dissuader complètement la propagation du virus, ce que les experts estiment actuellement improbable étant donné la contagiosité des nouvelles variantes et le ralentissement de l’adoption du vaccin par certains segments de la population. Dix-sept pour cent des personnes ont déclaré que le retour à la normale dépendait de la vaccination de la majorité des personnes qu’ils connaissent personnellement, et 26% ont déclaré ne pas le connecter du tout aux vaccins.

Dans l’ensemble, l’enquête a révélé que la plupart des répondants – 74% – étaient toujours préoccupés par la pandémie, mais un nombre similaire, 72%, voient le pays sur une trajectoire positive. Actuellement, 63% ont déclaré qu’ils prenaient toujours des précautions de santé publique contre le virus, tandis que 27% ont déclaré qu’ils adoptaient généralement les mêmes comportements qu’avant la pandémie.