Pourquoi certains animaux rétrécissent

Partout dans le monde, les animaux subissent une étrange transformation. Dans les Appalaches, la taille des salamandres a diminué de 8 % depuis 1960, les poissons menhaden pêchés dans l’Atlantique sont 15 % plus légers qu’en 1987 et les spécimens d’oiseaux du Field Museum de Chicago ont perdu jusqu’à 4 % de leur masse corporelle depuis le début de la collecte. à la fin des années 1970.

Un nombre croissant de preuves suggère que ces changements sont le produit du réchauffement climatique : à mesure que les températures moyennes augmentent, les corps plus petits permettent aux animaux à sang chaud de rester plus facilement au frais ; pour les animaux à sang froid, le réchauffement des températures accélère le métabolisme et retarde leur croissance.

Ces changements peuvent sembler relativement faibles, mais ils peuvent avoir un impact énorme sur les animaux, les rendant plus sensibles à la prédation, à la réduction du nombre de descendants et au dessèchement en cas de sécheresse. Les animaux sauvages sont déjà confrontés à un large éventail de menaces ; leur rétrécissement pourrait les pousser encore plus près de l’extinction – avec des conséquences désastreuses pour les écosystèmes dont dépendent les humains.

