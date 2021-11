Pourquoi certains membres du Congrès américain interrogent Gensler sur un ETF Bitcoin Spot

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Dans l’épisode d’aujourd’hui, NLW fait le suivi de la compétition bourgeonnante entre les maires et les bitcoins entre Eric Adams de New York et Francis Suarez de Miami. Le sujet principal de l’émission est une lettre ouverte envoyée par les coprésidents du Congressional Blockchain Caucus, les représentants Tom Emmer et Darren Soto, au président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, au sujet des récentes approbations des fonds négociés en bourse basés sur des contrats à terme sur bitcoins. Ils soutiennent qu’il n’est tout simplement pas logique d’approuver un ETF à terme mais pas un ETF au comptant qui détient du bitcoin réel. Surprise, surprise, la communauté crypto est d’accord.

