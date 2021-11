Pourquoi certains modèles comme la Volkswagen ID ont des freins à tambour derrière | Moteur

La plate-forme MEB de Volkswagen utilise des freins à tambour sur les roues arrière. Un recul ou une simple adaptation à l’environnement ? On vous l’explique rapidement.

Ma première voiture était une Volkswagen Jetta de 1991. Version Pacific avec moteur 1.8 et climatisation, attention à ça. Le fait est que j’ai adoré (sauf quand il fallait la garer, quelle direction sans assistance), mais il y avait « quelque chose » qui ne me laissait pas de repos la nuit : les freins arrière étaient à tambour.

Dans ma naïveté de « jeune homme », les disques arrière et les roues de 15″ étaient ce à quoi tout le monde devrait aspirer. Le fait est que les 15 roues les amènent maintenant aux voitures à batterie des enfants, mais les freins à tambour, qui ont disparu sur pratiquement tous les modèles, recommencent à montrer leurs marques. Et pourquoi?

Passons par parties.

Très vite, voyons les deux principaux avantages et inconvénients de chacun:

Avantages des freins à disque

Un meilleur refroidissement (et donc de meilleures performances) Avoir un pouvoir de freinage plus élevé

Inconvénients des freins à disque

Ils durent moins Ils sont plus chers

Avantages des freins à tambour

Moins cher Meilleure durabilité des chaussures

Inconvénients des freins à tambour

Ils sont plus difficiles à entretenir Ils ont moins de puissance de freinage

Les disques ne sont pas nécessaires

Ainsi, dans une sportive soignée comme la Volkswagen Golf mk1 lors de son apparition, le système de freinage était composé de disques et de tambours, tandis que désormais son héritière, qui pèse presque deux fois et double aussi la puissance, s’équipe, logiquement, de quatre freins ventilés. disques.

Alors pourquoi des voitures théoriquement plus puissantes et certainement beaucoup plus lourdes comme les voitures électriques apparaissent-elles ? La réponse est simple : ils n’en ont tout simplement pas besoin..

La raison est simple à comprendre : dans un électrique, la capacité de maintien d’un moteur électrique est très élevée. A tel point que souvent, lorsque vous appuyez sur la pédale centrale d’une voiture de ce type, en réalité le système de freinage traditionnel ne fonctionne pas.

De plus, cette « déconnexion » par rapport au système de freinage est responsable de cette touche particulière qu’il a de la Nissan Leaf à l’ID.4 lui-même (test).

Et c’est que les modèles de la plateforme MEB, de l’ID.3 à la susdite ID.4 ou encore la Cupra Born ou la Skoda Enyaq, utilisent des tambours derrière.

Lors de la présentation de la nouvelle Volkswagen ID.4 GTX (vous savez, les GTX sont des GTI électriques), nous avons trouvé la clé : selon les ingénieurs de Volkswagen, cet équipement est conçu pour durer toute la vie de la voiture. Et même plus : nos confrères de la publication sœur AUTOBILD.es ont mesuré un freinage de 100 à 0 sur 34,5 mètres, une valeur tout simplement exceptionnelle…

De plus, ils nous ont également fait une remarque : s’ils optaient pour des disques de frein conventionnels, les disques pourraient se détériorer par manque d’utilisation.

Alors, peut-être, ceux d’entre nous qui soupirent parce que des voitures comme les anciennes disparaissent, peut-être que oui, qu’il y a des choses « rétro » qui reviennent. La seule chose, c’est que dans nos prières, nous ne pouvons pas dire clairement quelle partie du « rétro » nous voulions retourner …

Cet article a été publié sur Top Gear par Luis Guisado.