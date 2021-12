Pourquoi certains pays fêtent-ils Noël le 24 décembre ?

Tous les pays ne célèbrent pas Noël le 25 décembre (Photo : Aja Koska/.)

Alors que les Britanniques célèbrent le jour de Noël le 25 décembre de chaque année, vous serez peut-être surpris d’apprendre qu’un certain nombre de pays se réunissent avec leurs proches pour leurs festivités la veille, la veille de Noël.

Dans la plupart des régions d’Europe de l’Est et de Scandinavie, les cadeaux sont traditionnellement échangés le soir du 24 décembre.

Noël peut donc être célébré à des dates différentes en fonction de votre emplacement, de vos croyances religieuses et de vos traditions historiques.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les pays qui célèbrent Noël le 24 décembre et pourquoi ils le font.

Quels pays fêtent Noël le 24 décembre ?

De nombreux pays d’Europe et d’Amérique latine échangent des cadeaux et commencent leurs célébrations le 24.

Les pays qui observent cette tradition sont la République tchèque, la Pologne, l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, la Norvège, le Danemark, l’Islande, la Suède, l’Argentine, la Colombie, le Brésil – mais cette liste n’est pas exhaustive.

Certaines familles échangeront des cadeaux à minuit afin que leurs célébrations se prolongent jusqu’au 25 (Photo: .)

Le 24 décembre représente le début de Noël pour ces pays et plutôt que d’être une occasion toute la journée, il ne commence généralement pas avant l’après-midi.

Les magasins ont tendance à rester ouverts pour les acheteurs de dernière minute jusqu’en début d’après-midi et les festivités ne commencent que le soir, lorsque le dîner de Noël sera servi et que les cadeaux pourront être échangés.

Certaines personnes attendent jusqu’à minuit pour ouvrir leurs cadeaux tandis que d’autres attendent le lendemain matin.

Le 25 décembre, les magasins resteront fermés donc la plupart des gens marqueront la journée en famille ou entre amis.

Beaucoup se rendront à l’église à minuit le jour de Noël (Photo: .)

Pourquoi Noël est-il fêté le 24 décembre ?

Tout au long de l’histoire, le 25 décembre pour ces pays est davantage considéré comme une fête religieuse et un « jour saint » consacré au repos et à l’adoration, plutôt qu’un jour de célébrations.

Les pays qui célèbrent le 24 décembre sont également à prédominance chrétienne, et une journée liturgique chrétienne commence et se termine toujours au coucher du soleil chaque jour.

Par conséquent, Jésus est considéré comme étant né à 17 heures le 24 décembre, ce qui signifie que son anniversaire se termine à la même heure le 25 décembre.

C’est pourquoi la tradition veut que le dîner de Noël soit mangé le 24 décembre et le petit-déjeuner de Noël le matin du 25 décembre.

Donc, en substance, Noël s’étale sur deux jours.

Cela signifie-t-il qu’ils considèrent le 24 décembre comme le jour de Noël ?

Non, ce n’est pas parce qu’ils célèbrent principalement Noël la veille de Noël que le 25 décembre n’est pas considéré comme le jour de Noël.

Les dates et le sens qui leur est attribué restent les mêmes, elles sont juste observées différemment d’un pays à l’autre.



