Pourquoi certains pensent que cette photo du tueur de JFK Lee Harvey Oswald est fausse

Lee Harvey Oswald a été assassiné deux jours après avoir été arrêté pour avoir assassiné le président américain John F. Kennedy. Mais avant la mort d’Oswald, il a affirmé qu’une preuve accablante contre lui – une photo montrant Oswald tenant le fusil qui a tué le président – ​​était fausse. En fait, il a dit que son visage était superposé sur le corps d’une autre personne pour le mettre en place.

L’authenticité de la photo a été remise en question depuis, et elle joue un rôle clé dans les théories du complot entourant la mort de JFK. Les ombres sur la photo semblent incohérentes et la position tordue d’Oswald sous le poids du fusil donne l’impression qu’il est sur le point de basculer. De plus, son visage ne ressemble pas à celui de sa photo d’identité.

Pendant des décennies, les théoriciens du complot ont utilisé cette image comme preuve clé pour suggérer qu’Oswald a été piégé. Mais des décennies d’analyse – y compris une récente analyse médico-légale en 3D – ont montré à maintes reprises que la photo est probablement authentique.

