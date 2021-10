Pourquoi certains personnages bien-aimés manquaient à l’épisode de mariage

Dans l’épisode le plus récent de The Conners, Dan (John Goodman) a épousé son amour de longue date Louise (Katey Sagal). De nombreux visages familiers que les fans ont appris à aimer étaient présents pour les noces du couple. Cependant, certains personnages manquaient également à l’action pour le grand jour de Louise et Dan, notamment Bev, interprété par Estelle Parsons, et Chuck, interprété par James Pickens Jr. Tout en parlant avec TV Line, les producteurs exécutifs Bruce Helford et Dave Caplan ont expliqué pourquoi. les fans n’ont pas vu certaines personnes pendant l’épisode.

On a demandé à Helford et Caplan pourquoi certains personnages, à savoir Bev, Ed Jr., Crystal, la femme du DJ Geena et les amis de Dan Chuck et Dwight, n’étaient pas présents. Selon les producteurs, il y a des raisons très simples pour lesquelles ces personnages ne se sont pas présentés au mariage de Dan et Louise. La principale raison de leurs absences était liée à la « disponibilité des acteurs ». Quant à Pickens Jr., ses fonctions sur Grey’s Anatomy l’ont empêché de reprendre son rôle de Chuck pour l’épisode.

« James Pickens Jr., par exemple, a cet emploi du temps vraiment hardcore sur Grey’s Anatomy, et il est très difficile pour Estelle Parsons de voyager en ce moment, donc tout était au milieu de la discussion », a expliqué Helford. « Il y aurait eu beaucoup de ces gens, mais ils n’étaient pas disponibles. Nous avions également à l’esprit que nous ne voulions pas encombrer la scène pendant COVID. » En plus de parler des personnages qui manquaient au mariage, Helford et Caplan ont également discuté du manque de mentions de Roseanne lors de l’épisode du mariage. Les producteurs ont expliqué que c’était une décision consciente de ne pas faire référence au personnage après de nombreuses discussions dans la salle des scénaristes à ce sujet.

« C’était un gros sujet de discussion dans la salle des écrivains, à propos de combien d’avoir cette discussion [in these early Season 4 episodes] », a déclaré Caplan. « Nous avons fait très attention pendant toute la première saison, après que le personnage n’était plus dans la série, et nous n’avons jamais hésité à discuter de l’impact de Roseanne Conner sur la famille. Dan a eu tellement de mal à gérer sa mort et à passer à autre chose, et nous avions l’impression d’être très minutieux là-bas, et très respectueux à la fois du personnage de Roseanne et des sentiments de Dan. » Helford a ajouté qu’ils n’avaient pas fini de parler de Roseanne sur le spectacle, car le personnage tardif sera un sujet de discussion alors que Louise emménage officiellement dans la résidence Conners.