Pourquoi ces manifestants tiennent tête aux écoles du comté de Loudoun

ASHBURN, Virginie – Des parents et d’autres manifestants ont bravé le vent, la pluie et l’une des nuits les plus froides que la région ait connues cet automne pour se rassembler mardi lors de la réunion du conseil scolaire du comté de Loudoun et se prononcer contre le conseil et le surintendant Scott Ziegler.

Un des administrateurs présents m’a dit que 120 personnes étaient inscrites pour parler. Beaucoup d’entre eux attendaient ensemble devant le bâtiment leur tour, tenant des pancartes artisanales et parlant avec animation les uns avec les autres.

Une rangée d’orateurs a pris la scène du rassemblement sur le parking, commençant par un récital de l’hymne national par l’une des jeunes filles présentes. J’ai entendu quelqu’un chanter « Let’s go Brandon » à un autre moment.

Voici ce que des parents, des étudiants et d’autres manifestants m’ont dit sur les raisons pour lesquelles ils se sont présentés.

Chuck Izzo

Chuck Izzo, un vétéran de l’armée américaine de Purcellville, s’est présenté pour faire des commentaires publics à la réunion du conseil d’administration et a critiqué « la façon dont la dissimulation [of sexual assaults in the school district] arrivé, et juste le manque d’intégrité » au sein du conseil scolaire. « Mon intention est d’aller là-bas et d’exprimer simplement mon opinion et de dire: » Vous étiez tous sous la contrainte ou vous étiez au courant et de toute façon vous avez menti et vous ne nous représentez pas efficacement, alors vous devez y aller. « »

La fille d’Izzo, une lycéenne de Woodgrove High School, a participé aux débrayages qui ont eu lieu dans les écoles du comté de Loudoun plus tôt dans la journée pour protester contre la complicité du conseil scolaire dans les récentes révélations d’agression sexuelle. Cependant, il a noté des problèmes au sein du district scolaire qui l’avaient frustré avant même les agressions.

« La première chose qui a été portée à mon attention, c’est quand [recently resigned school board member] Beth Barts et les autres personnes avaient leur petit groupe Facebook secret qui essayait de tromper les parents qui étaient opposés aux politiques… c’est vraiment du genre de police secrète », m’a-t-il dit. « Et puis, quand le professeur de gym est sorti et a parlé de sa conscience dans un forum public ouvert, puis a été puni pour cela, cela s’est ajouté, et quand la nouvelle des agressions sexuelles est sortie, c’était vraiment choquant. »

Kara Dansky

Kara Dansky a déclaré qu’elle est une démocrate de longue date et qu’elle se décrit comme une « féministe radicale » de Washington, DC « Nous voulons vraiment voir le conseil scolaire abroger la politique, il n’y a absolument aucune raison justifiable d’avoir une politique qui autorise les garçons dans les toilettes des femmes, » elle a dit. « Ce n’est tout simplement pas acceptable, c’est anti-féministe, c’est misogyne, c’est politiquement régressif. »

« Toutes les femmes qui se tiennent derrière moi et près de moi sont des féministes radicales, la plupart d’entre nous sont des démocrates », m’a-t-elle dit, désignant environ six autres femmes debout à côté d’elle. « Nous sommes ici parce que nous sommes à gauche politique et nous soutenons les espaces réservés aux femmes. »

Dansky a déclaré qu’elle était venue à Loudoun en août pour un rassemblement la veille du jour où la LCPS a institué sa politique d’identité de genre qui autorise les salles de bains mixtes, après quoi une agression sexuelle par un garçon « fluide de genre » d’une adolescente dans la salle de bains des filles a été signalée. . « J’étais très fier d’être aux côtés des parents et des élèves du comté de Loudoun et je suis très fier d’être aux côtés des parents et des élèves du comté de Loudoun ici aujourd’hui.

Des parents et des manifestants, y compris des démocrates autoproclamés, se rassemblent ce soir pour s’opposer au conseil scolaire du comté de Loudoun : pic.twitter.com/pBBa4hs1Y1 – Elle Reynolds (@_etreynolds) 26 octobre 2021

Erin Roselle Poe

Erin Roselle Poe a une dixième et une cinquième année dans les écoles publiques du comté de Loudoun.

« Je me suis tenue sur ces terrains il y a 20 mois et je me suis battue pour ouvrir nos écoles, et comme la plupart des parents, nous avons ouvert les yeux sur ce qui se passait ici dans le comté », m’a-t-elle dit. « Quand vous avez deux enfants ici qui sont constamment exposés à tout ce qui se passe, tout ce que vous pouvez faire est de vous battre. »

Poe s’est également inscrit pour parler au conseil scolaire, pour leur dire « qu’ils ont échoué dans ce comté, qu’ils ont échoué à des élèves, qu’ils nous ont menti, qu’ils ont laissé nos enfants très vulnérables et dangereux, et ils continuer à prêcher des politiques qui dissimulent davantage leurs actions.

« Nous devons faire sortir le mal des écoles », a-t-elle ajouté.

Anthony Macé

Anthony Mace était un résident du comté de Fairfax, mais a déménagé dans le comté de Loudoun l’année dernière et a un fils qui est en dernière année de lycée à la LCPS. « Je pensais que Fairfax devenait un peu incontrôlable, alors nous avons déménagé de cette façon, et c’est encore plus ridicule », m’a-t-il dit. « Plus je suis ici, je ne peux pas croire ce que Loudoun est devenu. Ce n’est que l’ombre d’elle-même.

Mace, qui se considère comme un indépendant, a déclaré qu’il était présent « pour vraiment soutenir les parents du comté de Loudoun qui ne sont pas entendus ». Que la commission scolaire « mente de manière flagrante aux parents, c’est criminel et ils devraient tous démissionner ».

« Tant que je vis à Loudoun, je viendrai au [school board] réunions, je soutiendrai les parents », a-t-il déclaré. « Ils devraient avoir leur mot à dire dans l’éducation de leurs enfants.

Nick, Crunchy et Maddy

Nick et Crunchy fréquentaient le LCPS jusqu’à il y a environ un an. « Nous sommes ici pour soutenir la cause contre eux », m’a dit Nick en désignant le bâtiment du conseil scolaire. « Surtout Ziegler », a ajouté Crunchy. « Surtout contre Ziegler, parce qu’il était au courant de cette accusation de viol », a terminé Nick. Il m’a montré son panneau rouge, blanc et bleu, arborant les mots « Chers NSBA et Ziegler, désolé, ce n’est pas assez bon ! Vous devez être viré, vous avez MENTI pour promouvoir votre programme ! »

Maddy est une élève de huitième année qui fréquente actuellement une école privée, mais ira bientôt à l’école publique du comté de Loudoun. Elle a déjà assisté à des réunions du conseil d’administration, mais a pris la parole pour la première fois lors de l’une des réunions mardi soir.

« Je suis ici parce que je suis préoccupée par la sécurité publique des écoles publiques du comté de Loudoun », a déclaré Maddy.

Sa mère a ajouté qu’ils ont commencé à s’impliquer dans le système scolaire lorsque les écoles ont fermé pendant COVID, « puis j’ai commencé à voir les comportements de certains membres du conseil d’administration ».

« Quand les agressions sexuelles ont éclaté tous les jours, je pense… dois-je m’inquiéter pour sa sécurité ? » elle a ajouté. « Cela me pèse définitivement. »

Erin Smith

J’ai parlé avec Erin Smith alors qu’elle sortait du bâtiment après avoir fait des commentaires publics, et elle m’a dit que les orateurs « anéantissaient » le conseil, alors qu’elle n’avait entendu personne parler en faveur du conseil scolaire. «Chaque personne a son propre petit discours sur ce qui est important pour elle», a-t-elle déclaré. « Il y a plein de choses à raconter. »

Dans son temps de parole, elle s’est concentrée sur « l’e-mail que le Dr Ziegler a envoyé à tout le monde le 28 mai ».

« Quelqu’un a-t-il répondu à l’e-mail ? Est-ce qu’ils viennent de recevoir l’e-mail et s’en moquent ? Était-ce juste une journée normale pour eux d’avoir un e-mail sur une agression sexuelle dans un lycée et personne ne s’en soucie ? »

« Cela fait plus d’un an que je me bats pour faire entendre une voix auprès de la LCPS », a-t-elle déclaré. « Cela a commencé l’année dernière quand ils ont promis d’ouvrir des écoles et ne l’ont pas fait, c’est depuis un effet boule de neige. »

Joe Mobley

L’animateur de « The Joe Mobley Show » a déclaré qu’il s’était présenté « pour exhorter le conseil scolaire à démissionner, car ils mentent, à propos de tout! » Mobley a cité l’e-mail que Ziegler a envoyé le 28 mai au conseil d’administration reconnaissant l’agression sexuelle qui s’est produite ce jour-là, un mois avant que le conseil n’ait publiquement nié l’existence du crime.

« Avec toutes ces conneries COVID, ils ont dit » nous nous soucions plus de vous que vos parents « , et ils me disent en tant que parent que le gouvernement se soucie plus de mes enfants que moi, ce qui est absurde, mais à en même temps, ils envoient des prédateurs sexuels dans la salle de classe », a-t-il déclaré.

« Je ne suis qu’un des nombreux parents, j’ai quatre enfants », a-t-il ajouté. « Nous avons la chance d’avoir l’école à la maison mais nos enfants vont devoir travailler et interagir avec ces enfants et nous préférerions qu’ils ne soient pas marxistes, mais même s’ils vont être marxistes, nous devons insister pour qu’ils on leur enseigne la vérité et cette vérité leur est au moins exposée.

Alors que les récentes politiques du conseil d’administration n’autorisent que quelques orateurs à la fois à l’intérieur du bâtiment, beaucoup se sont rassemblés à l’extérieur pour regarder une retransmission en direct de la réunion sur un projecteur dans le parking. Un petit contingent de personnes soutenant le conseil scolaire et arborant des pancartes « diversité, équité et inclusion » s’est également présenté, mais était de loin dépassé en nombre par les critiques du conseil scolaire.

Alors que le conseil scolaire n’autorise que quelques orateurs à l’intérieur à la fois, beaucoup restent dehors dans le froid et regardent en direct la réunion en attendant leur tour de parler : pic.twitter.com/eNaLn45BSm – Elle Reynolds (@_etreynolds) 26 octobre 2021

Beth Whitehead a contribué à ce rapport.

Elle Reynolds est rédactrice adjointe à The Federalist et a obtenu son baccalauréat en administration publique du Patrick Henry College avec une mineure en journalisme. Vous pouvez suivre son travail sur Twitter à @_etreynolds.