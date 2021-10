Pourquoi ces nouveaux Chicago Bulls fonctionnent-ils si bien ?

Depuis l’été, nous avons mis en garde et la réalité est que l’excellent travail de Chicago Bulls sur le marché NBA, cela a dû payer tôt ou tard. Ce que peu de gens attendaient, c’est que la franchise de la Conférence Est entame son parcours 4-0 dans cette nouvelle saison, signe le meilleur record depuis l’époque de Michael Jordan et commence à entrer dans les poules de la lutte pour le ring.

Quelle est la clé pour comprendre le fonctionnement de ces Chicago Bulls ? Sur la base que la Direction a pu ajouter beaucoup de talents l’été dernier. Mais la prochaine étape nécessaire était d’être capable de le gérer et de mener à bien un processus d’assumer des rôles et des idées qui Billy donovan a réussi à capturer parfaitement.

Un équipement qui fonctionne comme un charme

Le plus important dans une équipe qui a beaucoup de talent, c’est que les egos et leur lutte constante soient subordonnés au bien collectif de l’équipe. Cette idée qui peut sembler simple, mais ne l’est pas du tout, a été conçue par ces Bulls de la seconde.

Le buteur est Zach LaVine, Cela est évident. Sa croissance dans le tir extérieur et dans la facilité de pénétration à la recherche de la jante lui donnent cette affiche de joueur de franchise. Il a une moyenne de 25 points par match et de très bons pourcentages dans toutes les zones du terrain. Et le second avec la plus grande responsabilité dans cette tâche est un DeMar DeRozan qui abuse du terrain extérieur dans une moindre mesure et a accepté ce scrutin.

En outre, Boule Lonzo Il a supposé que ses chiffres diminuaient en ce qui concerne les points, mais c’est que sa tâche réside principalement dans le sens du jeu et la vision de la passe. Nikola Vucevic il est conscient que son importance des deux côtés du court est brutale et qu’il n’y a aucune concurrence avec les précédents. Alex Caruso assume son rôle de sixième homme, ce que Coby White devra également faire.

Et c’est ainsi que l’engrenage de ces nouveaux Bulls fonctionne si bien, loin de tout symptôme de crise.