Pourquoi c’est important et à quoi faire attention lorsque vous revenez ⋆ .

Après une année au cours de laquelle le monde s’est arrêté et que tant de personnes ont vécu une forme de douleur, de stress ou de chagrin, peut-être qu’un parc à thème qui peut facturer plus de 150 $ par billet serait considéré comme… frivole?

Pourtant, si la demande précoce, le battage médiatique et les discussions en sont une indication, l’une de nos expériences les plus précieuses est le grand parc à thème américain. Et le Disneyland original, à quelques mois de son 66e anniversaire, est toujours notre exemple prééminent. Profondément ancré dans un style de vie de loisirs ludique et ensoleillé du sud de la Californie, Disneyland pour les habitants est un lieu de rencontre habituel et intergénérationnel – autant une tradition que la journée d’ouverture du baseball ou une randonnée vers le panneau Hollywood.

Lorsque Disneyland rouvrira ses portes aujourd’hui après 13 mois de fermeture – essentiellement sa deuxième grande ouverture après juillet 1955 – il le fera en tant que lieu réservé aux Californiens en raison des restrictions de pandémie. Mais une analyse rapide du calendrier de réservation de Disneyland – un billet et une réservation de parc sont nécessaires pour visiter – révèle des options minces pour ceux qui veulent uniquement visiter Disneyland sans acheter un billet qui donne également accès à Disney California Adventure. Les réservations de restaurants sont également rares, si elles sont disponibles.

Ne soyez pas surpris. La popularité du parc ne repose pas uniquement sur le fait que Disney possède les franchises Marvel, Lucasfilm et Pixar.

À l’échelle mondiale, Disneyland est devenu l’une des plus grandes exportations des États-Unis, avec des parcs à copieurs élargissant la mission de Disneyland non seulement en Floride, mais à Tokyo, Paris, Hong Kong et Shanghai. Bien qu’il existe un mandat corporatif et capitaliste sous-jacent à l’entreprise, qui peut souvent être en contradiction avec ce que le parc représente culturellement, Disneyland symbolise toujours un endroit où la forme d’art la plus populaire des États-Unis – le cinéma – peut prendre forme physique et devenir un endroit à recadrer. , recontextualiser et réorienter notre relation avec les mythes et les possibilités de notre pays.

Est-ce faux? Pas du tout.

Les façades de Main Street, aux États-Unis, peuvent avoir une impression de backlot, et le château de la Belle au bois dormant peut manquer de la majesté de son inspiration allemande, mais ce sont des monuments très réels. La relation de Disneyland avec les Californiens du Sud n’est pas si différente des autres monuments – Griffith Park, Dodger Stadium, Santa Monica Pier – une destination qui recueille des expériences partagées, un parc à thème qui est devenu quelque chose qui s’apparente à un parc national.

Il a d’abord été conçu par des personnes formées à l’art de l’animation, lui conférant un charme pittoresque qui, selon les mots de l’un de ses premiers designers, «flipper vous étreint et vous embrasse».

Et qu’est-ce qui pourrait peut-être se sentir plus réel après un an de tant d’incertitude, alors que la vie quotidienne ne ressemblait pas du tout à une réalité connue? Notez tout cela comme une évasion nostalgique si vous devez le faire, mais je ne pense pas que quelque chose soit plus réel que les histoires que nous nous racontons pour donner un sens à tout ce que nous avons pour survivre. Parfois, ces histoires impliquent des robots pirates chantants et pécheurs.

Alors que beaucoup de ceux qui reviennent, y compris moi-même, se dirigeront sans aucun doute directement vers une balade préférée ou une friandise, Disneyland est plus qu’une collection de manèges et de calories. Voici quelques petites façons de repenser notre relation avec le parc.

Pensez à ce tour de pirate comme à la naissance des jeux vidéo modernes

Aujourd’hui, lorsque nous parlons de jeux à succès à gros budget, la discussion porte souvent sur la question de savoir si l’œuvre interactive offre un «monde ouvert». Il s’agit essentiellement de la capacité d’explorer à son propre rythme, de choisir divers objectifs et de se prélasser dans la narration fournie par l’environnement et ses personnages plutôt que de suivre une intrigue clairement définie. Le but est de créer l’illusion du choix – un jeu vidéo soigneusement développé qui transfère sournoisement la sensation de paternité au joueur.

Les pirates élaborés des Caraïbes, bien qu’ils soient sur un bateau fixe en mouvement, me donnent depuis longtemps une telle sensation. Bien que le manège ait été mis à jour au fil des ans pour inclure des références aux films mettant en vedette Johnny Depp – et pour transformer une ancienne pirate capturée en la star d’une scène autrefois dépassée – beaucoup est en grande partie laissé à l’imagination et à de nombreux décors. pièce reste inexpliquée. Même la chronologie de la balade peut être débattue, alors que nous traversons des cavernes mystiques – après avoir d’abord rencontré une maison non identifiée sur le bayou – puis traversons une ville au milieu d’un pillage rempli de dizaines d’histoires à suivre.

Si nous pouvions sortir du bateau et nous promener, nous pourrions suivre le chemin d’un commissaire-priseur ou aller enquêter sur des chats ivres de rhum. Qu’est-ce qui se passe avec le mec dans le tonneau? Comment ces pirates ont-ils atterri en prison? On pourrait creuser dans la tradition de Walt Disney Imagineering pour obtenir des réponses ou simplement voir le trajet comme une découverte sans fin.

Pas étonnant que le concepteur de jeux / conférencier de l’USC Scott Rogers ait donné une fois une conférence à la Game Developers Conference intitulée «Tout ce que j’ai appris sur la conception de niveaux, j’ai appris de Disneyland», citant comment la carte et la disposition de Pirates des Caraïbes ont façonné ses créations pour «Pac- Man World. » Rogers déclare aujourd’hui: «C’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’une conception de niveau de jeu vidéo n’était qu’une attraction de Disneyland.»

Considérez cette application comme un aperçu de l’avenir du jeu

Un acteur habillé en Rey pose pour une photo avec Penny Remaklus, 4 ans, à gauche, et Adelaide Remaklus, 7 ans, de Ferndale, Washington, à Disneyland’s Galaxy’s Edge.

(Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Lorsque Disneyland a ouvert en 2019 la plus grande expansion terrestre de son histoire avec Star Wars: Galaxy’s Edge, l’objectif de la zone était l’attraction de près de 20 minutes Rise of the Resistance, une attraction qui, en raison des restrictions de COVID-19, sera légèrement raccourcie par demander aux invités de sauter certaines scènes de spectacle avant l’embarquement. Rise of the Resistance est un triomphe dans la conception de divertissement à thème, un mélange de théâtres à l’ancienne avec des leçons de théâtre immersif qui visent à faire en sorte que les invités se sentent comme des participants plus actifs.

Il est également extrêmement demandé, obligeant les coureurs en herbe à essayer d’obtenir une carte d’embarquement via l’application Disneyland. Mais pendant que vous attendez – ou essayez de ne pas être déçu de ne pas vous entendre – ne négligez pas l’application Play Disney Parks, qui cache un jeu mobile relativement robuste axé sur l’exploration qui ne fonctionne que dans Galaxy’s Edge. En complétant des énigmes simples – aligner les ondes radio, connecter des formes sans traverser les fils – on peut débloquer des opportunités d’interaction à l’intérieur de la terre, comme faire pépier un droïde ou un navire à la vapeur.

Mais le véritable objectif est d’amener les invités à se promener et à voir tout le territoire comme un jeu de société sans rendez-vous, une plate-forme dans laquelle les invités peuvent concocter leurs propres intrigues inspirées de «Star Wars». Trop souvent, dans un parc à thème, nous nous précipitons de ligne en ligne, de magasin en magasin, mais Star Wars: Datapad nous encourage à apprécier les merveilles du design: admirer les formations rocheuses sculptées à la main et les vaisseaux ornés et prendre un moment réaliser un environnement fantastique n’est qu’une excuse pour rêver.

Pensez à Disneyland comme une scène dans un monde de couleurs

L’un des avantages de Disneyland d’obtenir une expansion terrestre majeure via Galaxy’s Edge était une amélioration pour le reste du parc, du château de la Belle au bois dormant – maintenant plus lumineux, plus audacieux et faisant plus ouvertement référence à l’encre de l’œuvre animée originale – à un nouveau couche de peinture et quelques nouvelles illusions pour le manoir hanté, un projet qui a été achevé pendant la pandémie.

En ces temps de pandémie, les files d’attente pour les manèges doivent être à l’extérieur. Alors apprenez à connaître les détails qui entrent dans la construction d’une façade. Le manoir hanté, par exemple, n’est pas un simple bâtiment blanc.

«Une partie de cela était de rafraîchir l’extérieur et de le remettre à son état d’origine – un manoir de style sudiste avec différentes nuances de blanc qui sont utilisées pour créer une technique d’ombre», explique Michele Hobbs de Disney, qui a géré la rénovation du Haunted Mansion. «C’est pour évoquer une sensation de profondeur.»

Hobbs dit qu’il existe une douzaine de nuances ou plus de blanc ou de blanc cassé, toutes basées sur certaines des conceptions originales de John Hench, l’un des animateurs de Disney devenu architectes de parcs à thème qui a passé plus de 60 ans avec l’entreprise.

L’attraction sur le thème «Blanche-Neige» de Fantasyland a également reçu un rafraîchissement, qui sera instantanément visible de l’extérieur, où les gris plus foncés ont été remplacés par des nuances plus claires de bleu et de violet.

Pour les fans de longue date qui peuvent déplorer la suppression de l’atmosphère plus inquiétante de l’attraction, il convient de souligner que certains des concepts artistiques originaux de l’extérieur, imaginés par l’artiste Eyvind Earle, étaient impétueux dans son utilisation de la couleur, plaçant l’attraction dans le contexte du château fantastique à côté. Tout cela nous rappelle que Disneyland lui-même est une scène, où le théâtre nous enveloppe plutôt qu’il ne se produit pour nous.

Ignorez les dénégations d’Imagineering et considérez Disneyland comme un musée

Walt Disney Imagineering – le bras de la société consacrée aux expériences de parcs à thème – aime tracer la ligne que le parc n’est pas un musée chaque fois qu’un changement se produit pour une attraction de longue date. C’est faux. Disneyland est vraiment un musée, une galerie d’art vivante dédiée à l’évolution du Pop Art américain. Le tout s’effondrerait si jamais cette leçon était oubliée.

Le changement, bien sûr, devrait être adopté, et la société a récemment entrepris des mises à jour culturelles indispensables à la croisière dans la jungle et à Splash Mountain, dont le dernier sera bientôt rebaptisé «La princesse et la grenouille». Et pourtant, le parc reste une dédicace à l’évolution du cinéma américain, du Western (Frontierland) à l’espace Western (Galaxy’s Edge, correctement connecté à Frontierland). Même si les attractions changent, elles sont toujours nées d’un temps.

C’est un petit monde, imprégné de l’art fantaisiste et accessible de Mary Blair, ouvert à Disneyland en 1966, arrivant au parc après avoir fait ses débuts à l’Exposition universelle de 1964. Les parents peuvent gémir à la chanson apparemment sans fin des frères Sherman qui bande son du trajet, mais It’s a Small World fait référence à une autre fois, lorsque Disneyland a présenté des artistes plutôt que la propriété intellectuelle.

Considérez comment la légèreté de Blair s’est heurtée à la fantaisie de cirque de Rolly Crump pour aboutir à la façade fantaisiste de l’attraction – et a également répondu plus ouvertement à ce qui se passait à l’extérieur des portes. Arriver quand il est arrivé dans les années 1960 – une période de guerre, de bouleversements sociaux et une compréhension plus large du rôle de l’Amérique dans le monde – C’est un petit monde est, selon votre point de vue, une balade loufoque avec des enfants qui chantent ou le sous-produit d’une mondialisation accrue.

Ce dernier concept n’a pas vraiment changé.

Galaxy’s Edge, autant qu’il s’agit d’un produit «Star Wars», est tout à fait un travail digne de 2021, avec ses délimitations nettes entre les nantis et les démunis, un monde dans lequel les plus grands méchants ont le plus de richesse ou, en ce cas, les plus gros vaisseaux. Une lecture trop académique, peut-être, mais le parc à thème américain tel que défini par Disneyland n’a que six décennies, et notre compréhension des espaces physiques en tant que médiums de narration évolue encore.

D’ailleurs, qu’est-ce qu’après tout un souhait sur une étoile sinon le reflet de nos pensées les plus intimes?

