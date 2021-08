Pourquoi c’est mieux Les commerçants de Cardano restent à l’affût ⋆ Crypto new media

Avis de non-responsabilité : les conclusions de l’analyse suivante sont les seules opinions de l’auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d’investissement

Alors que certains altcoins ont été assez volatils au cours de la semaine en raison de la hausse de Bitcoin au-dessus de 42 000 $ et de son retracement ultérieur, on ne peut pas en dire autant de Cardano.

Les indices plus larges du marché n’ont pas semblé avoir un effet drastique sur le prix de l’ADA car il est resté bloqué entre la forte résistance de 1,38 $ à 1,40 $ et le support à 1,25 $. Cependant, le suivi de son mouvement depuis le 19 mai a mis en évidence la formation d’un fanion et un éventuel basculement pourrait être en perspective au cours de la semaine à venir. La question est – Dans quelle direction ?

Carte journalière de Cardano

Depuis la liquidation du 19 mai, Cardano a atteint quatre plus bas à 1,95 $, 1,86 $, 1,49 $ et 1,38 $. Une ligne de tendance en pente supérieure a été utilisée pour tracer ces points sur les graphiques. De même, une ligne de tendance inférieure a été tracée le long des creux légèrement plus élevés de 0,95 $, 1,0 $ et 1,02 $.

Cela a créé un motif de fanion qui indiquait deux résultats possibles à l’avenir.

Résultat haussier

Discutons d’abord d’un résultat haussier, car cela semblait réalisable avec un simple développement. Les acheteurs doivent viser une hausse au-dessus de la résistance de 1,38 $ à 1,40 $ – Un résultat qui pourrait déclencher une augmentation de près de 40 % de la valeur vers le point le plus élevé du modèle d’ADA à 1,88 $. Excité? Eh bien, ce ne serait pas aussi simple et clair.

Ce scénario obligerait ADA à clôturer au-dessus de son 20-SMA hebdomadaire (rouge) (non illustré) qui est baissier depuis le 5 juillet. De plus, la gamme visible a noté un nombre décent de vendeurs dans la zone de résistance susmentionnée de l’ADA.

Résultat baissier

De nombreux développements sont nécessaires pour obtenir ce résultat. Pour commencer, ADA devrait descendre en dessous de son 200-SMA quotidien (vert) et du POC de Visible Range à 1,21 $. Idéalement, ADA trouverait un support au niveau le plus bas à 1,05 $, mais une clôture en dessous de ce niveau pourrait entraîner une vente massive sur le marché. Le creux de 0,92 $ du 23 avril serait au centre de l’attention dans une telle situation.

Gagnant?

Au moment de mettre sous presse, les acheteurs étaient avantagés. Le RSI était au-dessus de 60 – Un signe de force haussière sur le marché. L’indicateur Squeeze Momentum a noté une pression à la hausse, tandis que le MACD a maintenu sa trajectoire vers le nord, bien qu’avec quelques mouvements saccadés. Cependant, les indicateurs n’avaient pas encore atteint des niveaux permettant d’indiquer un vainqueur clair dans cette bataille.

Conclusion

ADA a émis des signaux positifs alors qu’il s’échangeait près de la zone de résistance de 1,38 $ à 1,40 $. Les traders devraient être à l’affût d’une cassure au-dessus ou en dessous des niveaux clés pour déterminer la prochaine destination d’ADA au cours des prochaines semaines.