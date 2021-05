pourquoi c’est mieux pour les débutants en crypto

Compartir

Dans le monde des crypto-monnaies, la mémoire n’est que pour le court terme. Un mois peut ressembler à un an et une semaine à un mois. Bien qu’aucune crypto-monnaie n’existe depuis des décennies, survivre ne serait-ce que quelques années suffit pour être reconnu. Cependant, le monde des crypto-monnaies a connu une croissance et un développement immenses depuis son arrivée.

Par conséquent, de plus en plus de gens s’intéressent à ce système financier moderne pour sa commodité et les meilleurs rendements qu’il offre. Les crypto-monnaies ne sont rien d’autre que volatiles et imprévisibles. Heureusement, il existe des plateformes éducatives gratuites comme Shrimpy Academy, dont l’objectif principal est d’éduquer les débutants sur les bases du monde des crypto-monnaies. Ce guide expliquera pourquoi tous les traders novices bénéficieraient de cette plateforme.

Qu’est-ce que Shrimpy Academy?

Shrimpy Academy est une plate-forme éducative gratuite pour les amateurs de crypto. Il est fait pour les débutants et les experts qui souhaitent en savoir plus sur l’industrie disruptive de la technologie blockchain. Les utilisateurs ont la possibilité de maîtriser le trading, l’investissement, les fondamentaux de la blockchain, les crypto-monnaies et les derniers produits DeFi.

Bien que librement accessible au public, le contenu du marché de la crypto-monnaie est souvent horriblement dispersé, subjectif, trompeur ou mal organisé. En outre, la plupart des utilisateurs trouvent décourageants les concepts futuristes tels que la technologie décentralisée, en particulier dans la manière dont ils sont présentés sur la plupart des plates-formes.

Les débutants ont du mal avec de nouveaux vocabulaires et des concepts extraterrestres qui rendent la compréhension des crypto-monnaies impossible. Conscient de cela, Shrimpy Academy a décidé de repenser la façon dont les gens comprennent la technologie de la blockchain en créant un centre éducatif qui propose des guides sur des sujets décentralisés importants. Leur site Web couvre toutes les bases des crypto-monnaies, du moins au plus difficile. Les utilisateurs peuvent explorer le contenu en fonction de leur niveau d’expérience, qu’il soit débutant, intermédiaire ou avancé.

Catégories de la Shrimpy Academy

Shrimpy Academy permet également aux utilisateurs de se renseigner sur le marché de la crypto-monnaie à travers différentes catégories. De cette façon, les lecteurs peuvent explorer individuellement différentes sections du marché de la cryptographie, ce qui rend la courbe d’apprentissage progressive mais complète.

La visite des catégories est idéale pour les lecteurs compulsifs qui préfèrent apprendre une chose à la fois ou pour les spécialistes du marketing qui ne s’intéressent qu’à un segment particulier de l’industrie, tout en expliquant chaque concept en profondeur.

Certaines de ces catégories comprennent:

Les débutants devraient commencer leur voyage en lisant le Guide du débutant sur les crypto-monnaies, qui fournit des informations de base sur les crypto-monnaies, les réseaux blockchain, l’investissement et le trading. Il prépare également à lire le matériel d’apprentissage de la Shrimpy Academy.

Comprendre les bases

Pour Shrimpy Academy, apprendre ne doit pas être ennuyeux. La plate-forme prévoit d’améliorer l’expérience d’apprentissage en développant un système basé sur les leçons qui applique les méthodes de scolarisation traditionnelles en subdivisant un contenu complet en éléments de grande taille pour une compréhension plus facile.

De plus, Shrimpy Academy propose des mises à jour constantes, des newsletters hebdomadaires sur les crypto-monnaies et des annonces Shrimpy pour s’assurer que les utilisateurs sont tenus au courant de tous les développements dans l’industrie de la blockchain.

Engagement de la Shrimpy Academy

Si vous recherchez un moyen simple d’en savoir plus sur les crypto-monnaies, Shrimpy Academy est la voie à suivre. Ils sont convaincus que les actifs numériques modifieront tôt ou tard le monde et c’est pourquoi Shrimpy propose également une plateforme de trading.

Des milliers de nouveaux jetons sont arrivés, la commodité d’investissement n’a pas été améliorée et l’adoption massive de crypto-monnaies reste irréalisable. La complexité des marchés de la crypto-monnaie est l’un des principaux obstacles à l’entrée sur le marché. Cependant, la mission de Shrimpy est d’améliorer la façon dont les gens gèrent leurs crypto-monnaies.

L’objectif ultime de sa plateforme de trading est d’aider les investisseurs:

Gérez les actifs sur plusieurs bourses Surveillez tous les aspects de votre portefeuille Diversifiez automatiquement les portefeuilles en quelques secondes Exécutez des transactions instantanément sur plusieurs plates-formes de trading, le tout à partir d’un seul endroit

Le seul moyen d’assurer l’adoption généralisée des crypto-monnaies est de rendre les crypto-monnaies facilement accessibles, tout en éduquant les masses sur leur fonctionnement. Shrimpy soutient cette vision en proposant des portefeuilles faciles à gérer, en améliorant la disponibilité des différentes devises et en supprimant les barrières à l’entrée sur le marché. Cela encourage tout le monde à profiter de la classe d’actifs en constante croissance.

Avantages et inconvénients de Shrimpy

Avantages

Utilisation gratuite. Sécurité renforcée Plateforme de trading social qui permet la duplication des stratégies d’autres traders. Rééquilibrage automatisé du portefeuille Guides pédagogiques bien organisés sur les crypto-monnaies. Facile à utiliser et à comprendre

Les inconvénients

Manque de signaux cryptographiques

conclusion

Shrimpy est une plate-forme gratuite que tout le monde peut s’inscrire et utiliser. Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire pour un moyen simple de gérer votre portefeuille. La meilleure partie est qu’ils ont une communauté d’investisseurs crypto enthousiaste et sont ouverts aux suggestions qui peuvent aider à améliorer l’expérience utilisateur et la prestation de services.

Visitez le site Web de la Shrimpy Academy dès aujourd’hui et suivez-les sur Instagram et Twitter pour toujours rester à jour. Votre communauté active sur Telegram peut également vous aider avec tous les problèmes brûlants que vous pourriez rencontrer. Shrimpy fait tout son possible pour répondre à tous vos besoins en matière de crypto-monnaies.

Une fois que vous aurez appris les bases de la Shrimpy Academy, vous pourrez vous plonger plus profondément dans le trading, les caractéristiques techniques de la blockchain et l’investissement dans les crypto-monnaies. L’essentiel est de commencer petit si vous êtes débutant, et le reste suivra.