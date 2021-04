Pourquoi c’est nous termine la saison 5 plus tôt que prévu

Il est intéressant de souligner que, bien que This Is Us Season 5 se termine plus tôt que prévu, du moins avec son nombre d’épisodes, elle a également fait une sorte de première plus tôt que prévu. Après avoir annoncé pour la première fois ses débuts retardés, la série est revenue deux semaines plus tôt pour une première de la saison de 2 heures. Malgré son calendrier branlant et en constante évolution, cette saison n’a pas atténué les émotions et le drame. This Is Us a également été l’un des nombreux spectacles à inclure la pandémie dans le scénario, ainsi que les questions raciales et les manifestations. Quelle que soit la fin de la saison, cela aura sûrement un impact, mais maintenant nous pouvons spéculer sur ce qui se serait passé si ces deux épisodes n’avaient pas été coupés.