Pourquoi c’est si amusant de jouer un méchant, selon Stephen Amell et Alexander Ludwig de Heels

Eh bien, juste jouer les méchants, comme, vous arrivez à vous moquer des gens. Et je veux dire, il y a deux fois quand je me dirige vers le ring – c’est complètement improvisé – j’ai attrapé du pop-corn et je l’ai juste craqué au visage. Et nous sommes allés dans les coulisses après la prise et nos réalisateurs ont craqué ; il me dit : ‘C’est le script ?’ Je dis : ‘Non, ce n’était pas dans le script.’ Je voulais juste faire peur à quelqu’un. Jouer un méchant est tellement amusant. Et je vais voler ce qu’Alexandre a dit ici : c’est illimité. Il n’y a rien que vous puissiez faire qui soit trop grand. Ils me laissaient monter sur le ring et prendre le micro, et nous aurions une direction dans laquelle nous allions, mais vous savez, je devais crier aux gens de se taire et de les traiter de poubelle, et de leur dire qu’ils ont des enfants stupides . [Laughs.] Comme, vous n’êtes pas autorisé à faire ça dans la vraie vie, et c’est tellement amusant.