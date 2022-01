Pourquoi c’est une bonne idée d’investir dans un bon étui pour votre mobile

Peut-être que Ses Majestés les Trois Sages de l’Est vous ont laissé un tout nouveau téléphone en cadeau. Vous avez de la chance, c’est toujours un plaisir de pouvoir en sortir un. Vous devez le configurer et profiter de ses fonctionnalités. Maintenant, ils ne vous ont peut-être pas laissé de couverture pour le protéger. Vous trouverez ici quelques conseils sur cComment choisir une bonne coque pour votre mobile et vous offre la protection dont vous avez besoin.

Voici comment doit être votre coque mobile

Il y a une tendance un peu générale lors du choix d’une coque de téléphone portable, d’aller directement pas cher. Insensé, car cela n’a pas beaucoup de sens d’avoir investi plusieurs centaines d’euros dans un appareil et d’essayer de trouver quelque chose qui protège qui vaut 3 euros. Cela ne veut pas dire que vous allez trouver quelque chose qui fait son travail, mais puis viennent les lamentations. Pouvez-vous imaginer acheter une Harley Davidson de luxe et ensuite mettre un casque de cyclomoteur ? Eh bien, en économisant la distance, ce serait quelque chose de similaire.

Ne l’entendez pas dans l’autre sens non plus, n’allez pas directement chercher une couverture de 80 euros, car ce n’est peut-être pas nécessaire à moins qu’on en parle comme ça et que vous puissiez la payer sans problème. Il y a toujours un point d’équilibre qui peut convaincre n’importe qui et offrent une protection plus qu’acceptable. En regardant les commentaires des autres clients, si vous achetez en ligne, cela peut vous donner une orientation. En magasin, touchez et touchez, placez l’étui sur votre téléphone et sentez-le un instant à portée de main. Un bon étui a un aspect de qualité qui est évident.

Regarde bien ça

La décision du matériel correspond à des critères personnels. Ceux en silicone protègent bien, comme ceux en gel TPU ou ceux en cuir. J’ai notamment une prédilection pour ce matériau pour diverses raisons : bonne adhérence, vieillissement reconnaissant ou aspect premium. Mais j’aime aussi me changer et mettre du silicone quand je suis fatigué.

Une bonne couverture doit bien couvrir tous les coins, car les chutes au sol qui se produisent à l’un de ces points se terminent généralement par la rupture de l’écran. Pourtant, ces bords doivent être renforcés. L’épaisseur du boîtier peut être variable, mais vous devez toujours garder l’une des parties sensibles, l’écran, en sécurité. C’est-à-dire, assurez-vous que le bord du couvercle dépasse un peu au-dessus du panneau. De cette façon, les chutes produites avec l’écran vers le sol peuvent bien se terminer.

Côté esthétique, chacun doit choisir ce qui lui plaît. Mais des couvertures aux couleurs trop exotiques ou flashy, des formes avec des oreilles de lapin ou des couvertures à pompons ils finissent par se fatiguer le plus tôt possible. Bien qu’ils puissent aller avec votre personnalité, la discrétion est toujours appréciée.

N’oubliez pas les sensations qu’une housse a sous la main et l’adhérence qu’elle procure. Il y a des moments où le téléphone semble être vivant et glisse facilement. Une bonne adhérence évite plus d’une chute. Évidemment, il serait préférable de prendre le téléphone sans coque, car nous profiterions du design de notre appareil dans son intégralité. Mais lorsque vous laissez tomber le téléphone, parce que vous finirez par le laisser tomber, vous regretterez cette décision.

Cas et autre chose

Oui, il est logique de parler de l’économiseur d’écran. Bien qu’il y a environ 10 ans, il s’agissait de simples feuilles de plastique, l’habituel est maintenant le verre trempé. Ils peuvent éviter une rupture facile de l’écran, mieux vaut casser le protecteur que le panneau. Ils ont généralement un coût économique, pouvant acheter 2 pièces pour environ 5 euros. Ceux qui ont options de confidentialité, ils ne permettent à personne à côté de vous de lire l’écran, ils coûtent plus cher. C’est toujours un investissement bien fait, à la fois dans un téléphone et dans une tablette ou une montre connectée.

Ongle étui pour votre mobile, avec un protecteur, c’est le meilleur achat que vous puissiez faire après un tout nouveau téléphone. Il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup, mais ne vous attendez pas à trouver quelque chose qui vous protège pour 1 euro. Ne pensez-vous pas que votre tout nouvel appareil à 1 000 $ mérite mieux ?