Pourquoi cet employé de Microsoft a élargi une collection NFT emblématique pour en faire un ensemble plus diversifié et inclusif

Certains des nombreux visages de la collection ExpansionPunks NFT créés par un vétéran de la technologie de la région de Seattle. (ExpansionPunks Image)

Dans certains cercles d’Internet, ou dans l’itération hype connue sous le nom de Web3, avoir un authentique avatar CryptoPunks NFT comme photo de profil Twitter est considéré par certains comme le symbole de statut ultime.

Mais que se passerait-il si votre statut n’était pas représenté par les milliers de visages masculins et féminins inadaptés – ou zombies, extraterrestres et singes – qui composent la collection CrytpoPunks ?

Peut-être feriez-vous mieux de chercher vous-même dans ExpansionPunks, un projet qui prend les 10 000 caractères générés de manière unique de CryptoPunks et en ajoute 10 000 autres, avec une appréciation pixel par pixel des détails et de la diversité.

Jeremy Posvar, représenté par une division de ses avatars CryptoPunks, à gauche, et ExpansionPunks. (Avec l’aimable autorisation de Jérémy Posvar)

ExpansionPunks est le fruit de Jeremy Posvar, un responsable des services marketing internes qui travaille chez Microsoft depuis 12 ans, et qui a approfondi le monde des crypto-monnaies, de la blockchain, des NFT, du Web3, du métaverse et plus au cours des dernières années.

Lancés pour la première fois en 2017 par deux développeurs de logiciels canadiens sous le nom de Larva Labs, les CryptoPunks ont été appelés les OG NFT, ou jetons non fongibles – ces bits de données stockés sur la blockchain qui peuvent transformer une œuvre d’art numérique ou une photographie ou un échange. carte en un actif vérifiable. Les NFT se sont généralisés en 2021, attirant des sommes énormes, et les CryptoPunks étaient une grande partie du phénomène.

Générés par un algorithme et proposés sur la blockchain Ethereum, les CryptoPunks 24 × 24 pixels ont été récupérés rapidement lorsqu’ils étaient gratuits. Mais ils revendent maintenant pour des centaines de milliers de dollars, voire des millions. Et ils sont même prêts à éclater à Hollywood.

Posvar a déboursé plus de 18,95 ETH, soit 53 263 $, pour un punk à lui – n ° 7741 – en mai dernier. Il considérait que le personnage chauve avec des lunettes à monture cornée et un grain de beauté sur la joue était une représentation assez proche de son apparence réelle, et l’avatar regarde maintenant hors de ses pages sociales.

Au-delà de ce Punk, il a également investi ailleurs dans l’espace NFT. Il possède trois œuvres de Beeple, l’artiste qui a vendu une collection numérique aux enchères Christie’s pour 69 millions de dollars en mars dernier. Posvar est extrêmement optimiste sur Web3 et la promesse décentralisée de la crypto et de la blockchain.

Les jeunes filles se cherchent

Une cow-boy de la collection ExpansionPunks. (ExpansionPunks Image)

Dans un article récent pour Forbes, la fondatrice de la startup de Seattle, Rebekah Bastian, a écrit sur le potentiel de diversité, d’équité et d’inclusion autour des NFT, et sur la façon dont l’espace pourrait générer une exposition pour un éventail d’artistes plus diversifié que les avenues typiques. Et les NFT pourraient aider ces artistes à accéder à de riches investisseurs avec lesquels ils ne se connectaient peut-être pas auparavant.

Mais Bloomberg a rapporté le mois dernier comment les prix payés pour les CryptoPunks NFT pourraient suggérer un problème de diversité dans le métaverse. Il y a une disparité dans les sommes récupérées par les Punks masculins et féminins, et pour les Punks à la peau claire et foncée. Et ceux qui achètent ont tendance à être en grande partie blancs et masculins.

Le co-fondateur de Larva Labs, John Watkinson, a déclaré à Bloomberg qu’il espérait créer une collection diversifiée de personnages qui plairait à un large groupe de collectionneurs et qu’il était «consterné par les écarts de prix selon la race et le sexe dans les CryptoPunks».

« La chose naturelle pour eux de dire est : « Trouvons-en un qui me ressemble ». »

Assis devant son ordinateur personnel avant d’acheter son Punk NFT, Posvar a zoomé et dézoomé sur les images des personnages assortis et de leurs nombreux traits variés. Son passe-temps a attiré l’attention de ses trois filles, âgées de 9, 10 et 14 ans à l’époque, et elles voulaient jouer le jeu.

« La chose naturelle pour eux de dire est: » Trouvons-en un qui me ressemble « », a déclaré Posvar. « Et faire ça m’a ouvert les yeux parce que j’avais passé tellement de temps à chercher mon Punk. »

Les filles de Posvar ont recherché des CryptoPunks avec lesquels elles pourraient se connecter. À l’époque, ses plus vieux pensaient que les sweats à capuche étaient vraiment cool, alors elle voulait un punk avec un sweat à capuche. Celle du milieu pensait que les sourires étaient mignons, alors elle voulait un punk souriant. Son plus jeune aime les chevaux et aspire à devenir vétérinaire à un moment donné et voulait un punk avec un chapeau de cowboy.

« Je n’allais pas acheter à chacun de mes enfants un punk à 50 000 $, bien sûr, mais le jeu consistant à en chercher un était plutôt amusant », a-t-il déclaré.

Mais en creusant dans la matrice 100 × 100 des 10 000 CryptoPunks (ci-dessous) sur le site de Larva Labs, ils ont réalisé que les traits qu’ils aimaient – ​​même les sourires – ne sont pas disponibles sur les femmes punks.

Jeremy Posvar a plongé profondément dans chaque pixel des 10 000 caractères de la collection CryptoPunks. (Image CryptoPunks)

« C’est la chose folle, si vous y pensez dans la collection originale, les femmes ne peuvent pas montrer d’émotion. Ils ne peuvent porter que du rouge à lèvres », a déclaré Posvar. « Quel genre de déclaration cela fait-il pour nos filles ? »

Il était difficile pour Posvar de comprendre au début que cette collection NFT séminale, qui représente l’histoire et les premiers jours des NFT, pourrait ne pas parler à ses propres enfants.

Il a donc rapidement rétro-conçu quelques toiles CryptoPunks pour en faire des versions féminines que ses filles pourraient apprécier. Puis il a tourné son attention vers les zombies, les singes et les extraterrestres les plus recherchés – qui ont tous des visages de style masculin dans la collection originale. Il a construit des versions féminines pour chacun de ces 121 personnages au total.

« Et après ça, j’étais comme, tirez, si je veux faire ça, je pourrais aussi bien faire tous les tons de peau et faire une population entière de 10 000″, a déclaré Posvar. « Ensuite, ça a commencé à rouler à partir de là. »

Attention au détail

Posvar s’est associé à un développeur de blockchain en Allemagne nommé Florian Uhde pour obtenir de l’aide avec le langage de codage nécessaire pour obtenir une collection sur Ethereum. Les deux ont maintenu un strict respect pour les Punks originaux en ce qui concerne les couches de pixels et les variations de couleurs.

Avatar ExpansionPunks du développeur de blockchain Florian Uhde. (Avec l’aimable autorisation de Florian Uhde)

En s’attaquant aux biais subtils de genre et d’autres traits dans la collection CryptoPunks, ExpansionPunks a entrepris de créer une collection de 10 000 punks plus diversifiée et plus inclusive. Les originaux sont environ 60/40 hommes/femmes; Les ExpansionPunks sont 60/40 femmes/hommes. Posvar a également ajouté environ 2% dans son ensemble qui ont un trait de genre non binaire, pour mieux représenter les normes sociétales en évolution, a-t-il déclaré.

Le dévouement de Posvar au processus est évident dans trois articles qu’il a écrits expliquant le pourquoi et le comment de la création d’ExpansionPunks :

Le site Web ExpansionPunks propose un outil PunkExplorer pour la collection originale et l’ensemble étendu où les utilisateurs peuvent approfondir les nombreux traits des 20 000 caractères de chacun, en filtrant des éléments tels que les poils du visage, les imperfections de la peau, la forme des yeux, la coiffure et plus encore.

Chaque ExpansionPunk a également sa propre page qui montre la différence entre elle et les CryptoPunks d’origine. Posvar a déclaré qu’il avait fallu 100 millions de calculs pour effectuer, avec un script qui compare perceptuellement chacun des 10 000 originaux à chacun des 10 000 nouveaux, un à la fois.

Voici un exemple montrant la variation des pixels :

Qui sourit maintenant ?

ExpansionPunks a été lancé en août mais a mis du temps à générer un buzz significatif. Posvar n’a pas fait de marketing autour de son projet et pendant cinq mois les nouveaux Punks sont passés largement inaperçus dans le monde des NFT.

Début décembre, certains influenceurs importants avec de plus grands abonnés sur Twitter et de plus grands portefeuilles cryptographiques ont finalement partagé le mot d’ExpansionPunks et ont accordé à la collection l’attention dont elle avait besoin.

« Dès que certaines personnes voient certaines personnes acheter, c’est un signal pour elles d’aller acheter également, car cette personne a prouvé son succès en investissant dans les bons projets qui ont de la croissance », a déclaré Posvar.

Après s’être assis pendant des mois avec environ 40% de la collection créée sur la blockchain Ethereum, ExpansionPunks est passé à 100% en l’espace d’environ 90 minutes.

Les 10 000 ExpansionPunks au prix neuf équivalent à environ 2,4 millions de dollars. Mais encore une fois, Posvar et Uhde ont un objectif plus inclusif en ce qui concerne leur collecte et la distribution de cette richesse.

« En tant que société, il est extrêmement important de veiller à ce que chacun se sente habilité à rejoindre et à participer à un tel avenir. »

Ils ont mis en place une organisation autonome décentralisée (DAO), définie comme une communauté appartenant à des membres où les fonds peuvent être dirigés en toute sécurité vers des utilisations et des causes spécifiques. ExpansionPunks a affecté 34% de ses revenus initiaux à son DAO, ce qui lui a valu une trésorerie substantielle de 800 000 $. Posvar envisage que la communauté rédige des propositions à la vue de tous et vote sur la manière d’utiliser cet argent au fil du temps, peut-être en finançant des choses telles que des bourses ou pour aider les artistes émergents NFT et Web3.

Dans l’un de ses articles, Posvar a écrit que « à bien des égards, notre avenir décentralisé est encore dans les starting-blocks » et que « les technologies et les paradigmes qui définiront cette ère sont en grande partie encore à découvrir ».

« En tant que société, il est extrêmement important de veiller à ce que chacun se sente habilité à rejoindre et à participer à un tel avenir », a-t-il déclaré. « Si nous voulons construire des constructions sociétales résilientes de nouvelle génération, nous devons le faire sans les biais inhérents à nos systèmes enracinés. »

Lorsqu’on lui a demandé si ses trois filles sourient comme les visages féminins pixélisés qu’il a ajoutés à sa nouvelle collection NFT, Posvar a répondu oui.

« C’est cool de pouvoir savoir qu’ils se voient maintenant dans un espace Web3 », a-t-il déclaré.

Couverture NFT précédente :