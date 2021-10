Pourquoi cet entrepreneur de 20 ans a créé une société de capital-risque pour financer des startups cryptographiques en démarrage

Le fondateur de Horseshoe Capital, Atul Ajoy, est diplômé de la Redmond High School en 2020 et fréquente actuellement l’USC.

Atul Ajoy a fondé sa propre startup à l’adolescence. Il est donc logique qu’il dirige sa propre société de capital-risque à l’âge de 20 ans.

Sa nouvelle entreprise, Horsehoe Capital, se concentre sur les startups en phase de démarrage dans les domaines de la crypto-monnaie, de la blockchain et des applications connexes, communément appelées applications Web3, qui s’exécutent sur des réseaux décentralisés.

L’entreprise en est à ses débuts, se préparant à faire ses premiers chèques. Les investisseurs du fonds comprennent l’ancien dirigeant de l’immobilier et philanthrope Al Tylis, un propriétaire minoritaire d’équipes sportives, dont DC United de la Major League Soccer. Tylis a dirigé un groupe d’investisseurs qui a acheté plus tôt cette année une participation de 50 % dans le Club Necaxa, qui fait partie de la ligue de football professionnel Liga MX au Mexique.

Ajoy, qui écrivait occasionnellement pour . au lycée, s’est d’abord connecté avec Tylis lorsqu’il a écrit un article pour la publication de l’industrie CryptoSlate sur la vente par Club Nexaca d’une participation de 1% dans l’organisation de football via un jeton non fongible, ou NFT.

Ils sont restés en contact et ont appris à se connaître à travers des conversations sur la crypto, la blockchain et les technologies associées, ce qui a conduit Tylis à s’impliquer en tant qu’investisseur, conseiller et partenaire limité dans Horseshoe Capital.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des scrupules à s’associer avec quelqu’un qui est encore si tôt dans sa carrière, Tylis a répondu que c’était tout le contraire.

« Je pense en fait que l’âge d’Atul pourrait être bénéfique pour Horseshoe », a expliqué Tylis. « Contrairement à de nombreuses industries, la technologie a toujours été biaisée en faveur des jeunes fondateurs. C’est encore plus vrai dans le Web3 où beaucoup d’innovations viennent d’une jeune génération. Atul peut également comprendre que ces fondateurs ont construit une entreprise à cet âge. »

Ajoy, diplômé de Redmond High School en 2020, est en deuxième année à l’Université de Californie du Sud, avec une spécialisation en administration des affaires. Son père, Ajoy Krishnamoorthy, est directeur de la stratégie et vice-président exécutif d’Acumatica, la société de gestion des ressources d’entreprise cloud basée à Bellevue. Sa mère, Vidhya Subramanian, travaille également dans la technologie, en se concentrant sur l’accessibilité chez Best Buy pour leurs applications et leurs magasins.

Sa startup, Chromata, a commencé à aider les écoles à collecter des fonds dans un format de type Kickstarter. Ajoy a commencé à explorer la blockchain comme moyen d’aider les écoles à suivre et à auditer ces dons. Chromata a depuis évolué pour travailler sur des applications blockchain avec des entreprises clientes dans d’autres domaines.

L’idée de se lancer dans l’investissement est venue de conversations qu’il a eues avec des investisseurs providentiels alors qu’il dirigeait Chromata. Ils étaient intéressés par la crypto-monnaie et la blockchain, mais hésitaient à investir dans des startups connexes en raison de leur propre manque d’expérience dans le domaine. L’un des investisseurs a suggéré à Ajoy d’envisager de devenir lui-même investisseur, compte tenu de sa propre expérience et de son expertise dans le domaine.

« Il y a beaucoup de battage publicitaire et d’arnaques. Ils ont donc peur d’investir », a déclaré Ajoy. Cela a déclenché un processus de réflexion, comme, hé, peut-être que je peux combler cet écart pour les personnes disposant d’un capital qui s’intéressent au marché de la crypto, de la blockchain et du Web3, mais ne pensent pas qu’elles ont la capacité de décider quels projets sont dignes de un investissement. »

Ajoy a grandi à Columbus, Ohio, avant de déménager dans la région de Seattle. Le nom de l’entreprise est un clin d’œil à la maison de l’équipe de football Ohio State Buckeyes, Ohio Stadium, qui est surnommé « le fer à cheval ». Cela représente « beaucoup de succès et de bons souvenirs », a-t-il déclaré.

Horseshoe Capital prévoit de réaliser des investissements allant de 50 000 $ à 250 000 $ dans des startups en phase de démarrage, « depuis une simple idée jusqu’à la série A », comme l’explique la société sur son site Web. Les restrictions de la SEC empêchent Ajoy de dire combien d’argent il a collecté ou prévoit de collecter pour le fonds à ce stade.

La thèse d’investissement de l’entreprise est que les technologies blockchain, crypto et Web3 ont le potentiel de réinventer la finance, les affaires et les communautés. C’est pourquoi elle se concentre sur l’investissement dans les startups des technologies financières, des logiciels d’entreprise et des plateformes communautaires.

Tylis a déclaré qu’il était optimiste sur le marché global à long terme.

« Je pense que la technologie Blockchain et les actifs numériques dans leur ensemble augmenteront considérablement à mesure que davantage de générations natives du numérique augmenteront leur pouvoir d’achat et valoriseront les actifs numériques très différemment des générations plus anciennes », a-t-il déclaré. «En fin de compte, les gens passeront beaucoup plus de temps dans des mondes/métavers virtuels, ce qui changera fondamentalement les économies et créera de nouveaux écosystèmes dynamiques liés à la blockchain et aux actifs numériques. Cela offre une énorme opportunité d’investissement pour accélérer l’innovation.

Interrogé sur sa vision de l’entreprise, Ajoy a déclaré qu’il souhaitait que Horseshoe Capital soit plus qu’une simple source de financement pour les startups dans lesquelles il investit.

« Je veux que Horseshoe soit le meilleur endroit pour les fondateurs de Web3 à un stade précoce pour obtenir des capitaux et du soutien, que ce soit au stade de l’idée ou après la traction initiale », a-t-il déclaré. « Nous espérons construire des projets au sein de l’entreprise et aux côtés de nos fondateurs pour développer notre vision de l’avenir de la finance, des logiciels et des communautés. »